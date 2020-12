Angie Arizaga propone moderno traje de baño con profundo corte asimétrico

Cuando pensamos en verano y playa resulta inevitable no pensar en los trajes de baño. Y si bien esta temporada hemos visto que los bikinis con prints han sido los favoritos de las celebridades nacionales, Angie Arizaga nos presenta una alternativa vanguardista con el color que favorito de Coco Channel.

La integrante de “Esto es guerra” anteriormente lució un fino bikini color acero firmado por la línea peruana de trajes de baño Mar The Label; no obstante, en esta ocasión optó por un estilo menos romántico para dar pase a la tendencia del cut out.

Angie Arizaga dejó en manos del color negro el protagonismo de su look de playa. La modelo empleó un bikini enterizo de la marca Naked Wolfe en color sólido, mangas de acero y escote halter. Pero, el detalle que más resaltó fue el corte asimétrico que iniciaba desde su hombro derecho hasta su cintura dejando al descubierto una porción de piel en dicha zona.

Para redondear su look utilizó unos aros XL plateados, unas gafas de sol con bordes con diseños y una pulsera dorada. Accesorios que ayudan a elevar un outfit en instantes y que no debemos olvidar al momento de lucir los trajes de baño este verano.

La tendencia del ‘cut out’ en la moda

El corte asimétrico le otorga un toque de sensualidad y seducción a una prenda al ser empleado en una zona estratégica con el fin de destacar la figura. Portales de moda como Harpers Bazaar, Elle.es y Vogue-es coinciden en que muchas marcas han incluido el corte asimétrico entre sus colecciones de baño esta temporada.

“Desde Gucci pasando por Oysho, la selección de bañadores con corte asimétrico es abundante según la firma. Bikinis sencillos, pero con un corte asimétrico, bañadores estampados con cortes determinados que incluyen este escote”, afirman desde Telva.

Y es que también se puede llevar la moda del cut out de forma discreta sin que necesariamente el tajo se convierta en el principal punto de atracción de la ropa de baño. En ocasiones solo se tratará de un simple detalle que ayude a resaltar el outfit. Todo dependerá de tu estilo y gustos, ¿te animas wapa?