Disfruta del verano con un traje de baño violeta como Maricielo Effio

A un mes de la llegada del verano, muchas famosas han optado por disfrutar de la temporada de calor en las playas. Una de ellas ha sido la actriz Maricielo Effio, quien recientemente compartió una postal luciendo un sublime traje de baño que no pasó desapercibido por nuestro radar de moda.

En Instagram, la actriz de “De vuelta al barrio” mostró el color que prefiere llevar para lucir fabulosa en su último look en dicha red social. La actriz nacional utilizó un bikini de una sola pieza con tiras sphagetti y volantes alrededor del escote en V.

El morado como color del año según Pantone

Un diseño minimalista que devela un estilismo sencillo, pero efectivo en el que destaca el vibrante tono que eligió para lucir su pieza de moda. El violeta o morado es un color al que, según refieren en la revista Vogue, no debemos tenerle miedo.

“Ultra Violet es un tono de morado enigmático que evoca el espíritu inventivo y el pensamiento imaginativo que desafía el status quo. Un matiz espiritual, cósmico, Ultra Violet empuja los límites de lo que nos inspira hacia delante y hacia el futuro”, comentaron desde Pantone hace dos años cuando eligieron dicho color como el del año.

Desde el 2018 el morado ha sido empleado tanto por las insiders de moda como por las estilistas y celebrities, según indican desde el portal especializado Vogue. Entre las que destacaron Emili Sindlev, Jeanette Madsen, Thora Valdimars y Nina Sandbech.

Asimismo, este color también lo combinan con estampados como el tie dye para darle un plus, tendencia que también se ha visto reflejado en bikinis y trajes de baño. Así que ya lo sabes wapa esta temporada no dudes en apostar también por tonos vibrante como el violeta para sentirte fabulosa en un look de verano.