La pícara falda metálica que Isabel Acevedo llevó para un look moderno

Isabel Acevedo tiene un estilo de moda moderno que se basa de las tendencias más populares para crear outfits estilosos que a su paso, resalten su figura.

Con el paso del tiempo, Isabel Acevedo ha logrado ser considerada como un referente de estilo que muchas personas tienen en cuenta al momento de vestir. ¿El motivo? Muchas veces sus atuendos son un ejemplo de cómo podemos usar prendas o tendencias arriesgadas en looks reales y cotidianos. Uno de sus más recientes outfits es una prueba de ello.

En Instagram, Isabel Acevedo compartió la fotografía de un conjunto que llevó para un evento nocturno. El outfit estuvo conformado por un top negro con ojalillos plateados, estilo corsé, que la bailarina combinó con una mini falda metálica de tiro alto. Para acompañar su atuendo, la ‘Chabelita’ usó unas sandalias negras de tacón cuadrado que le dieron ese look casual chic.

El outfit de Isabel Acevedo resulta ideal para una salida por la noche gracias a los elementos que incorporó. El top tipo corsé y la falda metálica trajeron esa sensualidad, picardía y modernidad que la hizo destacar. Además, estas prendas funcionan bien por su cuenta y juntas, por lo que tienen la habilidad de crear todo tipo de atuendos

Faldas metálicas

Una pieza tan llamativa como la falda metálica puede resultar un poco intimidante de usar, pero realmente son más fáciles de combinar de lo que uno podría pensar. Con este tipo de prendas, la clave está en equilibrarlas. Puedes hacerlo por un color, estructura o nivel de informalidad. Para “neutralizar” la falda y mantener un look elegante, puedes usar una simple camiseta blanca. La falda metálica también puede ser elegante para combinar con prendas tejidas o de vestir más ligeras y transparentes, como la organza. “Una chaqueta de cuero agregará un poco de actitud, mientras que un blazer agregará una estructura agradable. Si quieres realzar el look glamuroso, ¡elige una blusa con mangas llamativas o una con un estampado divertido! Pero sobre todo, si solo te centrarás en una cosa: combina la falda metálica con una prenda informal (camiseta, suéter, chaqueta de cuero, etc.)”, aconsejaron en el portal The Fashion Folks.