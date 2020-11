El floral print vuelve este verano, Brunella Horna lo confirma con este look

Brunella Horna tiene una afinidad por la moda que la lleva a crear outfits que combinan estilo y funcionalidad. Por ello, la modelo es considerada un referente fashionista por muchas personas al momento de vestir.

La ex chica reality no es ajena a nuestro radar de moda, y es que al contar con su propia línea de ropa, Brunella Horna siempre está al tanto de las últimas novedades de la industria. No obstante, si bien la empresaria conoce las tendencias más hot del momento, también sabe la importancia de los ítems clásicos. Este fue el caso de uno de sus más recientes outfits.

En Instagram, Brunella Horna compartió una serie de fotografías en las que luce artículos del nuevo lanzamiento de su firma. Entre ellos, el que más destacó fue el vestido oscuro con estampado floral que llevó. El modelo bautizado con el nombre ‘Sunday’, contó con un cuello recto y un escote con la forma de triángulo invertido. Además, presentó un recogido a la altura de la cintura y un cinturón del mismo acabado (los cuales ayudaron a definir esta área) y una falda en ‘A’ con un bobo como detalle final.

Los estampados florales se han vuelto un clásico de moda para la temporada primavera-verano, y este año no es la excepción. Al igual que otro prints, los diseños floreados siempre encuentran la forma de reinventarse y volver a las listas de tendencias y eso fue lo que vimos en las pasarelas de SS2021: diferentes colores, espacios y tamaños. En su caso, Brunella Horna eligió un diseño de flores más pequeño y “ocupado”, un estilo muy trendy (que otras celebridades como Michelle Soifer también han usado recientemente) que nos da un look moderno y romántico.

Estampados floreados

Las flores son (nuevamente) uno de los estampados más populares de los desfiles primavera-verano 2021. Rodarte presentó una gran cantidad de exuberantes rosas en estampados y Erdem que a menudo presenta flores con un toque romántico, volvió a deleitarnos con sus prints florales. Sin embargo, “incluso los diseñadores que no juegan con las flores a menudo, como Tom Ford, probaron algunos estampados tropicales”, reportaron en el portal ‘Glowsly’, confirmado la tendencia general de flores para la temporada de calor.