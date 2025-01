“Mi equipo estaba retomando esas conversaciones. Andrea dice que él la ha llamado y le pidió que ella lo entreviste. Ella ha podido decir: ‘el programa de Magaly es quien debería entrevistarte. Si ella no te quiere entrevistar, entonces te entrevisto yo’. Pero bueno, ella no tiene ese tipo de decencia, porque anda desesperada por el programa que tiene, que para mí está muerto hace mucho tiempo”, dijo en conversación con Infobae Perú.

“Eso es mío. Yo lo hago. Y ella no sabe nada de Cueva. Ella no tiene ni siquiera una postura como mujer. Cuando tú, frente a un entrevistado como este hombre que es golpeador, borracho, infiel, mujeriego, que todo el mundo lo sabe, porque han salido a la luz todas sus infidelidades, no vas a hacer el papel de ingenua y decir: ‘Ah, o sea que no le fuiste infiel a nadie’. ¿Cómo vas a creer eso? Ya pareces incondicional. Esa fue la entrevista de una incondicional (…) Además, es ignorante totalmente en todos los temas que nosotros tratamos diariamente. ¿Quién ha criticado más a Cueva que yo? Nadie”, sentenció molesta por el papel de Andrea en la entrevista.