Tras la reveladora entrevista de Christian Cueva con Andrea Llosa , Pamela Franco no tardó en expresar su sentir a través de sus redes sociales, sorprendiendo a todos con un mensaje inesperado y directo. La cantante, que ha estado en el ojo público desde su relación con el futbolista, no pasó por alto las declaraciones de Cueva y decidió lanzar un contundente mensaje que rápidamente se viralizó.

En su publicación, Franco no solo respondió a las palabras de Cueva, sino que también aprovechó para dar un mensaje. La fuerte carga emocional de su mensaje hizo que la situación tomara un giro inesperado. Con este gesto, Pamela dejó claro que no tiene miedo de expresar sus sentimientos públicamente, lo que no tardó en generar una ola de comentarios y apoyo de parte de sus seguidores.