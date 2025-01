Expareja de Farfán confirma que sufrió la pérdida de un bebé: "Estuve internada"

“Es algo que a veces recuerdo y me pone muy mal. Cuando pasó todo ese tema mediático y se expuso muchas cosas, yo caí en la clínica, estuve internada. Nunca había experimentado un dolor de cabeza tan fuerte, que caí por estrés en la clínica ni el tramadol me calmaba. Desde ese momento me convertí en una persona muy ansiosa, voy constantemente al psicólogo hasta ahora. Me ha ayudado a aliviar el dolor, pero hasta ahora es muy doloroso”, enfatizó.