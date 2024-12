Semanas atrás, Jefferson Farfán inauguró su primer centro comercial, llamado ‘ KM40 ’, un moderno mall ubicado en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur en Lurín. Tras su retiro del fútbol, el exjugador se ha mostrado en desarrollarse como empresario, por lo que este no es su primer negocio y es que la ‘Foquita’ reveló uno de los fracasos que tuvo con los que tuvo grandes lecciones.

La inauguración oficial de KM40 se llevó a cabo el pasado 4 de diciembre. Amigos, familiares y personajes reconocidos del deporte, así como inversionistas, acompañaron a Jefferson Farfán en esta negociación, pero no es la primera vez que el exfutbolista se avienta a este tipo de inversiones.

En conversación con un medio local, el exjugador de Alianza Lima reveló que años atrás intentó abrirse camino en el mundo empresarial, aunque no pudo obtener los resultados que deseaba e incluso le afectó económicamente invertir en lo que pensaba sería un éxito.

“En algún momento invertí fuera y me fue mal, esa es una primicia. Fue toda una experiencia. Invertí en un restaurante, pero me agarró la pandemia, pero nada, estoy feliz y contento de hacer patria. No quiero ser un ejemplo, pero creo que sí puedo ser un referente para muchos chicos que venimos de abajo y que queremos lograr nuestros sueños”, dijo en entrevista con El Comercio.