Alejandra Baigorria , conocida como la "Rubia de Gamarra" y prometida de Said Palao, no solo sigue marcando tendencia con su impecable estilo en su búsqueda del vestido de boda perfecto, sino que también ha sorprendido a sus seguidores con una promoción única. En pleno auge de las nuevas tendencias de verano , donde las prendas con estampados florales, el denim y las blusas holgadas se apoderan de las vitrinas, Alejandra ha decidido rematar las prendas de su marca a solo un sol. Esta jugada ha dejado a todos atónitos, pues, en un momento en que las piezas de temporada suelen incrementar sus precios, ella ofrece una oportunidad irrepetible. Mediante sus redes sociales, la influencer ha anunciado que todos sus seguidores podrán acceder a la oferta, pero hay una condición clave: conocer las fechas, los locales participantes y más detalles. Sin duda, una gran oportunidad para renovar el closet con prendas súper chic y a la vanguardia , ¡pero solo por tiempo limitado!

Alejandra Baigorria está arrasando en redes sociales y no es para menos. La influencer y empresaria está ofreciendo una oferta inigualable que está causando furor en el mundo de la moda. Con su marca, que nació en Gamarra y ahora brilla en las mejores tiendas por departamento del país, Alejandra lanza un gran remate que hará que todos los amantes de las tendencias de verano no puedan resistirse. A tan solo un nuevo sol, la segunda prenda que compres será tuya por solo S/1. Esta es una oportunidad única para renovar tu guardarropa con las piezas más exclusivas y chic de la temporada.



El gran remate anual de Alejandra Baigorria llega con una gran promo que está arrasando con todas las expectativas. A partir de este viernes 31 de enero, todas las tiendas Ripley a nivel nacional tendrán activa la promoción sin restricciones. El modelo, el color, la talla... ¡todo está permitido! Solo necesitas adquirir una prenda de tu preferencia al precio de etiqueta y, automáticamente, podrás llevarte la segunda por solo un sol. ¿Qué mejor manera de ponerte al día con las prendas más top de la temporada verano 2025? Esta es la ocasión perfecta para lucir un look trendy sin vaciar tu billetera.



Si eres de las que siempre busca estar a la vanguardia en moda, no puedes perderte esta promoción exclusiva. Alejandra, conocida por su estilo único y por estar siempre en sintonía con las últimas tendencias, invita a sus seguidores a aprovechar al máximo esta oferta. "Vayan temprano, ¡porque esta promo es IMPERDIBLE!" afirmó la empresaria en su cuenta de Instagram. Así que, si quieres lucir chic, fresco y totalmente a la moda este verano, esta sería una gran oportunidad para sacar tu lado más fashonista.