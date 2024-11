Alejandra Baigorria , figura pública de la televisión peruana y empresaria en el mundo de la moda , ha dado un gran salto en su exitosa carrera al incursionar en el rubro de la belleza . Desde hace semanas, la conductora de televisión ha estado compartiendo con sus seguidores sobre un nuevo proyecto que la tenía emocionada, aunque no había revelado muchos detalles al respecto. Recientemente, a través de su red social Instagram, la famosa "Gringa de Gamarra" sorprendió a sus seguidores al anunciar que el proyecto en el que tanto había trabajado ya es una realidad. Esta vez, no se trata de nuevos diseños de ropa, sino de su perfume . En un video lleno de elegancia y poder, Baigorria se muestra luciendo un elegante atuendo mientras presenta su nueva fragancia. Con este paso hacia el mundo de la belleza, Alejandra Baigorria no solo reafirma su versatilidad como empresaria, sino que también se posiciona como una influyente figura en el ámbito del cuidado personal y las fragancias.

El look total black es uno de los más queridos cuando se trata de elegancia y glamour. En esta ocasión, la modelo optó por lucir dos prendas que gritan alta moda, en medio de un mundo donde las tendencias están en constante movimiento. Alejandra apostó por un look de transparencias, dominado por el encaje floral, y para darle un toque chic y poderoso, acompañó su atuendo con un blazer oversize negro de corte largo. Para mantener la frescura del estilo, Baigorria lució su cabello completamente pulcro, optando por un "clean look" que resaltaba la delicadeza de su rostro y su maquillaje sutil. Este enfoque no solo destaca su belleza natural, sino que también refuerza su imagen como una referente en el mundo de la moda y la belleza.