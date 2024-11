Pamela Franco ha llamado la atención de los medios y sus seguidores con un impresionante look total black que resalta por sus transparencias . Esta tendencia, que ha dominado las pasarelas y el street style de la primavera-verano 2024 , permite a las fashionistas explorar la sensualidad de manera sofisticada. A través de su cuenta de Instagram, la cantante de cumbia compartió un video donde aparece con un maquillaje alusivo a Halloween , luciendo un impactante atuendo. Es interesante notar que esta vez optó por un enterizo, a diferencia de sus anteriores presentaciones, donde prefería prendas con mallas de piel y brillos. Con este nuevo look , demuestra estar al tanto de las últimas tendencias , utilizadas también por figuras como Flavia Laos, Luana Barrón y otros influencers y artistas internacionales. Al elegir un total black, la artista logró un equilibrio perfecto entre elegancia y provocación, consolidándose como un referente en el mundo de la moda.

En una noche dedicada a la celebración de Halloween, Pamela Franco deslumbró a sus seguidores y asistentes con un look total black que capturó la esencia de las tendencias más actuales. La ex pareja de Cristian Domínguez, quien ahora se encuentra vinculada sentimentalmente con Christian Cueva, optó por un conjunto que combinaba elegancia y sensualidad, destacando el uso de transparencias y encajes, elementos que se han convertido en favoritos tanto en las pasarelas como en el street style para esta temporada.



Este tipo de prendas no solo son visualmente impactantes, sino que también permiten a los artistas jugar con la sensualidad sin perder la sofisticación. Las transparencias están marcadas por su versatilidad; pueden ser combinadas con prendas más discretas o utilizadas como piezas centrales en un outfit llamativo. Durante su actuación, la cantante no solo mostró su talento musical interpretando éxitos como Dile la verdad y Primer amor , sino que también se convirtió en el centro de atención gracias a su elección de vestuario.