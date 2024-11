Pamela Franco regresó al set de televisión con renovada energía para llevar a cabo su actuación musical junto a Brunella Torpoco. La cantante de cumbia, quien es pareja del ex Christian Domínguez, sigue promoviendo su sencillo "Dile la verdad", buscando que más personas conozcan esta nueva versión de un tema clásico de la agrupación caribeña de Guadalupe.



Con un estilo fashionista cautivador, Franco deslumbró con un look negro vibrante y glamuroso, acentuado por detalles florales, que marca la tendencia para la próxima temporada primavera-verano. Este poderoso toque no solo captó la atención, sino que también le otorgó un acabado impresionante y mágico, haciendo que se viera espléndida y hermosa.