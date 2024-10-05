Wapa.pe
ES OFICIAL | Confirman que el próximo FERIADO LARGO 2025 traerá cuatro días de descanso

Halloween 2025: 20 ideas de maquillaje para mujeres super originales y rápidas

Inspírate con estas terroríficas y creativas ideas para lucir espectacular en la noche más espeluznante del año. Halloween...


    Halloween está muy cerca y, si todavía no has elegido tu disfraz, ¡no te preocupes! El maquillaje puede ser el factor decisivo para convertir cualquier atuendo en algo realmente espeluznante o divertido.

    Este año, las tendencias de maquillaje para Halloween son más variadas y creativas que nunca. Desde los clásicos como zombis y brujas hasta personajes de películas y series de terror, las posibilidades son ilimitadas. Para este año, Wapa te ha realizado una lista de los mejores 20 maquillajes de Halloween para mujeres que te dejarán impresionada. Así que, ¡manos a la obra!

    LEER MÁS: Halloween 2024: 20 ideas de disfraces para brillar en la noche más terrorífica

    20 ideas de maquillaje con las que sorprenderás en Noche de Brujas

    1. Vampiresa Glam: Combina un rostro pálido con labios rojos intensos y ojos ahumados. Agrega colmillos falsos para un toque final escalofriante.

    2. Esqueleto Chic: Utiliza pintura blanca para el rostro y contornea con negro. Resalta los ojos con sombras oscuras y añade detalles como flores en el cabello.

    3. Mariposa Nocturna: Crea un look etéreo con tonos, rosados, morados y azules. Dibuja alas en los ojos y utiliza brillotos para un efecto mágico.

    4. Euphoria: Crea un look con brillos y colores vivos para tener un maquillaje impactante y arriesgado.

    5. Dama de la Noche: Opta por un maquillaje oscuro con labios negros y ojos dramáticos. Complementa con una peluca larga y oscura.

    6. Catrina Colorida: Inspírate en la tradición mexicana con un maquillaje colorido que incluya flores y calaveras pintadas en el rostro.

    7. Chica Fantasma: Un maquillaje pálido, ojos oscuros y labios grises o negros te convertirán en el alma errante perfecta.

    8. Muñeca Rota: Aplica base clara, dibuja líneas negras alrededor de los ojos y usa rubor intenso para simular mejillas sonrojadas.

    9. Hada Oscura: Crea un look etéreo utilizando tonos oscuros en los ojos, iluminador en las mejillas y un toque de purpurina.

    10. Sirena Mística: Usa tonos verdes y azules, añade escamas con purpurina o papel de aluminio, y completa el look con una peluca ondulada.

    TAMBIÉN LEER: Crocs se vuelve gótico: La nueva colección inspirada en Merlina Addams

    11. Spiderwoman: Crea telarañas alrededor de tus ojos usando delineador negro; complementa con sombras oscuras para un efecto dramático.

    12. Daphne de Scoobe Do: Inspírate en los dos colores de Daphane, usa verde y lila para deslumbrar con su estilo chic y femenino.

    13. Beetlejuice: Este maquillaje se ha puesto muy de moda. Usa colores verdes, rosados y negro para proyectar al protagonista en tu estilo.

    15.  Cruela Devil: El labial rojo es el enfoque en este maquillaje. Para que cumplas con el personaje, opta por pitarte el cabello con tinte temporal de blanco y negro, y maquillaje con tonos verdes.

    16.  Joker / Wason:

    17.  Gatita: Un clásico que nunca falla: delineado felino, nariz negra y orejas de gato. Ideal para quienes buscan algo sencillo pero impactante.

    18. Blanca Nieves vampiro: Inspírate en la villana del cuento: labios oscuros, sombras intensas y un toque de brillo para los ojos.

    19. Reina del Hielo: Usa tonos plateados y azules, agrega escarcha o purpurina en el rostro para crear una apariencia glacial.

    20. Cyborg Futurista: Utiliza pintura plateada en el rostro, agrega detalles mecánicos con delineador negro y completa el look con lentes oscuros.

    Consejos para un maquillaje de Halloween perfecto:

    • Prepara tu piel: Limpia, hidrata y aplica una prebase para que el maquillaje dure más tiempo.
    • Utiliza productos de buena calidad: Un maquillaje de Halloween requiere productos resistentes y duraderos.
    • No tengas miedo de experimentar: ¡El maquillaje de Halloween es el momento perfecto para jugar con colores y texturas!
    • ¡Diviértete! Lo más importante es disfrutar del proceso de creación de tu look.
    SOBRE EL AUTOR:
    Halloween 2025: 20 ideas de maquillaje para mujeres super originales y rápidas
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;