Halloween 2025: ¿Quieres maquillarte como una bruja chic? Conoce el paso a paso

La noche de Halloween es una de las fechas más esperadas del año para quienes disfrutan expresar su creatividad a través del maquillaje. Esta celebración se ha convertido en el escenario perfecto para experimentar con el color, las texturas y los contrastes, donde el rostro se transforma en un lienzo para expresar personalidad y encanto.
Este 2025, las tendencias apuntan a looks más elegantes pero fáciles de recrear, que combinan el misterio de la temporada con toques artísticos. Según Cynthia Valera, experta en maquillaje de Natura, esta celebración marca un retorno al glamour oscuro con propuestas que mezclan acabados brillantes, delineados intensos y labios ultramate, logrando un estilo moderno y versátil. “En los últimos años, el maquillaje se ha convertido en el verdadero protagonista de Halloween. Con el uso de texturas metálicas, delineados precisos y tonos de labios intensos, es posible transformar cualquier look en uno impactante y lleno de carácter en pocos minutos”, comenta.
Inspirada en la magia y el encanto de esta temporada, la experta comparte una rutina de cuatro pasos para lograr un maquillaje llamativo de bruja chic:
- Paso 1.- Sombras con acabado metálico: comienza iluminando los párpados con una sombra perlada, para dar un efecto más brilloso. Luego, para intensificar la mirada, difumina con un tono púrpura en la cuenca del ojo y finaliza con un color negro oscuro en la línea de las pestañas inferiores. Las sombras de textura cremosa permiten lograr un efecto elegante y duradero, ideal para toda la noche.
- Paso 2.- Ojos encantados: para una mirada más intensa, utiliza un delineador morado en la línea superior de las pestañas y en el lagrimal para conseguir un efecto intenso y misterioso. Este trazo preciso es clave para definir el make up y aportar ese toque dramático que caracteriza el look de bruja.
- Paso 3.- Detalles artísticos: Halloween es la ocasión perfecta para agregar toques creativos. Con un lápiz para ojos negro, puedes dibujar telarañas o líneas finas desde el extremo del ojo hacia los pómulos, siguiendo la forma natural del rostro. Estos pequeños detalles dan personalidad sin sobrecargar el maquillaje, haciendo que la mirada sea la verdadera protagonista.
- Paso 4.- Labios hechizantes: para cerrar el maquillaje con un toque de impacto, opta por un labial en tono marsala o violeta en acabado mate para un efecto intenso y misterioso. Busca una fórmula de larga duración que mantenga el color intacto toda la noche y que además hidrate tus labios, asegurando que se vean suaves y radiantes durante toda la celebración.