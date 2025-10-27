Halloween 2025: ¿Quieres maquillarte como una bruja chic? Conoce el paso a paso

Este Halloween invita a resaltar la creatividad y el glamour a través del maquillaje. Logra un look elegante y misterioso con texturas metálicas, delineados definidos y labios ultramate que cautivarán al instante.

Este 2025, las tendencias apuntan a looks más elegantes pero fáciles de recrear, que combinan el misterio de la temporada con toques artísticos.

La noche de Halloween es una de las fechas más esperadas del año para quienes disfrutan expresar su creatividad a través del maquillaje. Esta celebración se ha convertido en el escenario perfecto para experimentar con el color, las texturas y los contrastes, donde el rostro se transforma en un lienzo para expresar personalidad y encanto.

Este 2025, las tendencias apuntan a looks más elegantes pero fáciles de recrear, que combinan el misterio de la temporada con toques artísticos. Según Cynthia Valera, experta en maquillaje de Natura, esta celebración marca un retorno al glamour oscuro con propuestas que mezclan acabados brillantes, delineados intensos y labios ultramate, logrando un estilo moderno y versátil. “En los últimos años, el maquillaje se ha convertido en el verdadero protagonista de Halloween. Con el uso de texturas metálicas, delineados precisos y tonos de labios intensos, es posible transformar cualquier look en uno impactante y lleno de carácter en pocos minutos”, comenta.

Inspirada en la magia y el encanto de esta temporada, la experta comparte una rutina de cuatro pasos para lograr un maquillaje llamativo de bruja chic: