ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

Uñas para Halloween 2025: 10 estilos escalofriantes que están dominando Instagram y Tiktok

Las manicuras más virales del momento llegan cargadas de brillo, sangre falsa y arte gótico. Inspírate con estos diseños para lucir terrorífica y chic.

    Uñas para Halloween 2025
    Halloween ya no solo se celebra con disfraces y maquillaje. Este 2025, las uñas se han convertido en el lienzo perfecto para mostrar creatividad y estilo oscuro. Desde diseños sangrientos hasta miniataúdes, las tendencias más espeluznantes del año están conquistando Instagram y TikTok. Influencers de belleza y nail artists de todo el mundo comparten sus versiones más siniestras, y tú también puedes unirte a esta fiebre. Aquí te mostramos los 10 estilos más escalofriantes para brillar (y asustar) en octubre.

    10 estilos escalofriantes que están dominando Instagram y TikTok

    1. Rojos sangrientos:
    El rojo profundo nunca pasa de moda. Este Halloween, combínalo con efectos de gotas de sangre o degradados que imiten heridas para un toque de terror elegante.

    2. Uñas con vibes vampíricas:
    Inspiradas en los colmillos y la elegancia gótica. Usa tonos vino, negro y burdeos con acabados brillantes o mate para un look de condesa oscura.

    3. French invertido oscuro:
    Dale la vuelta al clásico francés. En lugar de puntas blancas, opta por negras o moradas con base nude o traslúcida. Minimalista, pero con alma tenebrosa.

    4. Neón paranormal:
    Verdes fosforescentes, lilas y naranjas eléctricos. Perfectas para destacar bajo la luz negra en fiestas o sesiones de fotos spooky.

    5. Cristales embrujados:
    Las amantes del glamour no se quedan atrás. Añade pedrería, mini ojos, o cruces brillantes para un toque místico y glamoroso.

    6. Uñas tipo momia:
    Con gasas pintadas o cintas adhesivas blancas, estas uñas imitan vendas desgastadas. Un estilo vintage y divertido que se roba miradas.

    7. Cementerio chic:
    Pequeñas lápidas, cruces o brumas grises. Un homenaje artístico a las noches más frías y misteriosas del año.

    8. Gato negro minimal:
    El clásico amuleto de Halloween en versión sutil: un diseño con orejitas o siluetas negras sobre bases beige o pastel.

    9. Uñas de telaraña:
    El blanco y el plateado destacan sobre bases oscuras. Agrega brillo en los hilos para simular gotas de rocío bajo la luna.

    10. Terror pop:
    Diseños inspirados en personajes icónicos: Chucky, Ghostface o Barbie zombi. Una mezcla entre cultura pop y terror con mucho humor y color.

