Micaela Bebin , hija de Anna Carina Copello, deslumbra con su radical cambio de look que eleva su belleza y estilo único. Conozcamos todos los detalles.

Micaela Bebin, hija de la cantante peruana Anna Carina Copello, sigue sorprendiendo en redes con su estilo fresco y auténtico. A sus jóvenes años, se ha consolidado como influencer de moda y belleza, mostrando sus productos favoritos y cuidados de cabello y maquillaje. Esta vez, deslumbró a sus seguidores con un radical cambio de look: un año de color y corte moderno que marca tendencia y eleva su glamour.

Micaela Bebin hipnotiza con un cambio de look en tendencia

Micaela Bebin sorprendió a todos sus seguidores con un espectacular cambio de look, optando por un tinte rubio dorado que ilumina su rostro y resalta sus facciones. Para lograr un acabado perfecto y mantener la salud de su cabello, se realizó un baño de color profesional que aporta brillo, suavidad y uniformidad al tono.

Este tratamiento no solo potencia la luminosidad de su melena, sino que también fortalece el cabello desde la raíz hasta las puntas, evitando daños por decoloraciones previas. Los fans elogiaron el resultado, comentando cómo este rubio dorado realza su belleza natural y le da un toque moderno y elegante, convirtiéndola en un referente de estilo.

Además del cambio de color, Micaela apostó por un corte mariposa, tendencia que se ha consolidado entre influencers y celebridades por su capacidad de darle forma al rostro y estilizar la silueta capilar. Este corte, caracterizado por capas estratégicamente graduadas, aporta volumen en las puntas y suaviza las facciones, creando un efecto dinámico y juvenil.