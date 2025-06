Flavia Ramos, estudiante de arquitectura, utilizó su cuenta de Instagram para presentar oficialmente a su enamorado, generando sorpresa entre sus seguidores. En el post, los tres lucieron looks relajados y coordinados, apostando por la tendencia comfy que marca pauta entre las nuevas generaciones. Un momento íntimo, cargado de complicidad y estilo que no pasó desapercibido.

Meses atrás, Melissa Loza dejó en evidencia el estrecho lazo que une a su hija con Roberto Martínez, a quien Flavia considera una figura paterna. Por ello, no es extraño que ambos se reencuentren con frecuencia para compartir momentos familiares.

El estilo comfy se ha consolidado como una de las tendencias más fuertes de los últimos años, y esta temporada reafirma su poder como el favorito del street style. Apostar por prendas sueltas, relajadas y con tejidos suaves no solo se traduce en comodidad, sino en una declaración de estilo que prioriza el bienestar sin dejar de lado el toque chic. Poleras oversize, pantalones jogger, jeans wide leg y sudaderas minimalistas se combinan con sneakers de silueta limpia o sandalias chunky para lograr un look relajado pero con intención. Este estilo, ideal para el día a día, encaja a la perfección con rutinas activas donde moverse con libertad es clave. Además, el comfy look permite jugar con capas, texturas y accesorios sutiles, logrando una estética cuidada pero sin esfuerzo. Es la moda que celebra lo real, lo práctico y lo estiloso al mismo tiempo, adaptándose a cualquier escenario urbano con naturalidad.