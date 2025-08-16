Wapa.pe
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Paula Manzanal reaparece tras confirmarse su soltería y deslumbra con vestido revelador

Paula Manzanal ha vuelto a sorprender a sus seguidores en redes: tras separarse del padre de su hija, ahora deslumbra con un vestido cut out que roba todas las miradas.

    Paula Manzanal reaparece tras confirmarse su soltería y deslumbra con vestido revelador
    Paula Manzanal
    Paula Manzanal reaparece tras confirmarse su soltería y deslumbra con vestido revelador

    Paula Manzanal vuelve a conquistar a sus seguidores en redes, y esta vez lo hace con un impactante vestido que no deja nada a la imaginación. La influencer marca un nuevo comienzo en su vida tras confirmar en Magaly TV, La Firme el fin de su relación con el empresario francés Nicolás Roson, padre de su última hija, sorprendiendo a todos.

    ¿Cuál fue el look nocturno de Paula Manzanal?

    A través de sus redes sociales, Paula Manzanal compartió un video al ritmo de una canción popular de Beéle, cautivando a sus seguidores. La modelo peruana lució un vestido cut out extremo color coral con detalles dorados, que dejó muy poco a la imaginación y realzó su look nocturno.

    Combinó su atuendo con una cartera de mano beige y sandalias veraniegas, logrando un estilo atrevido, coqueto y fresco que refleja su personalidad. Este conjunto no solo destacó por su sensualidad, sino también por su elegancia y buen gusto, perfecto para una noche de verano inolvidable.

    Paula Manzanal celebra su nueva propiedad en Dubai con un espectacular vestido dorado

    Paula Manzanal celebró su nueva propiedad en Dubai con un look que irradiaba lujo y sofisticación. Optó por un espectacular vestido dorado de dos piezas, con top tipo V y mini falda, que resaltaba sus curvas con un toque de sensualidad.

    Las lentejuelas doradas reflejaban la opulencia de la ciudad y el glamour del momento. Combinó su atuendo con accesorios cuidadosamente seleccionados: un reloj dorado, un anillo delicado y una cartera beige con detalles dorados. Completó su look con ondas estilo sirena, logrando un conjunto elegante, moderno y completamente alineado con las tendencias internacionales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paula Manzanal reaparece tras confirmarse su soltería y deslumbra con vestido revelador
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

