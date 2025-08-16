Paula Manzanal ha vuelto a sorprender a sus seguidores en redes: tras separarse del padre de su hija, ahora deslumbra con un vestido cut out que roba todas las miradas.

Paula Manzanal vuelve a conquistar a sus seguidores en redes, y esta vez lo hace con un impactante vestido que no deja nada a la imaginación. La influencer marca un nuevo comienzo en su vida tras confirmar en Magaly TV, La Firme el fin de su relación con el empresario francés Nicolás Roson, padre de su última hija, sorprendiendo a todos.

¿Cuál fue el look nocturno de Paula Manzanal?

A través de sus redes sociales, Paula Manzanal compartió un video al ritmo de una canción popular de Beéle, cautivando a sus seguidores. La modelo peruana lució un vestido cut out extremo color coral con detalles dorados, que dejó muy poco a la imaginación y realzó su look nocturno.

Combinó su atuendo con una cartera de mano beige y sandalias veraniegas, logrando un estilo atrevido, coqueto y fresco que refleja su personalidad. Este conjunto no solo destacó por su sensualidad, sino también por su elegancia y buen gusto, perfecto para una noche de verano inolvidable.

Paula Manzanal celebra su nueva propiedad en Dubai con un espectacular vestido dorado

Paula Manzanal celebró su nueva propiedad en Dubai con un look que irradiaba lujo y sofisticación. Optó por un espectacular vestido dorado de dos piezas, con top tipo V y mini falda, que resaltaba sus curvas con un toque de sensualidad.