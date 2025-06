Recientemente, la madre de los hijos del seleccionado nacional publicó un look veraniego que no pasó desapercibido. Con un conjunto fresco y relajado, lo que más llamó la atención fue el bolso de lujo que complementaba su outfit: una exclusiva pieza de la firma Dior que capturó todas las miradas. Te contamos los detalles del look y lo que convierte a este accesorio en un verdadero símbolo de estilo.