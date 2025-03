Susana Alvarado, conocida por su deslumbrante presencia en el escenario, dejó sin palabras a sus seguidores al compartir en redes sociales su nuevo look. La cantante optó por un cambio sofisticado, apostando por la hidratación y frescura de su melena, diciendo adiós a su cabello opaco. La transformación no pasó desapercibida, y los comentarios positivos no tardaron en llegar: sus fans la felicitaron y elogiaron su renovado estilo, destacando lo radiante que luce.4o