Xiomy Kanashiro deslumbra con su nuevo mini bolso de lujo LV que supera los 13 mil solesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Xiomy Kanashiro, presentadora y pareja del exfutbolista Jefferson Farfán, vuelve a robar miradas con un accesorio de lujo que engrosa su colección. Desde que inició su relación, la bailarina ha mostrado bolsos, lentes y relojes de marcas exclusivas, consolidando su estilo sofisticado. En Instagram compartió un video cuya portada destacaba un elegante bolso LV, captando la atención por su diseño y precio. Aunque aún no lo combina con un look completo, promete marcar tendencia.
LEER MÁS: Brunella Horna irradia glamour con vestido de escote profundo en la fiesta de la nieta de César Acuña
Xiomy Kanashiro suma un bolso de LV a su colección
Xiomy Kanashiro suma un exclusivo bolso LV a su colección, la icónica Multi Pochette Accessoires en piel Monograma Empreinte. Este diseño combina elegancia y funcionalidad, con elementos extraíbles como dos monederos, una correa de piel y una cadena dorada que permiten múltiples combinaciones.
La bolsa destaca por su versión oversize del motivo Monograma grabado en relieve en el frente, acompañado del clásico patrón en los laterales. Según la página oficial de Louis Vuitton México, su precio es de MXN 64,000, equivalentes aproximadamente a 12,217.60 soles, reafirmando el lujo y la sofisticación que caracteriza a la colección de Kanashiro.
TAMBIÉN LEER: Maria Pia Copello impacta al replicar el icónico look plateado de JLo en el Super Bowl 2020
Xiomy Kanashiro y su afición por las carteras Louis Vuitton
Durante su viaje a Madrid junto a su pareja Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro apostó por un look sobrio pero impecable, demostrando que la elegancia también reside en la simplicidad. Eligió un conjunto total black, compuesto por un saco ligero y pantalón a juego, resaltando su figura con un top blanco básico que iluminó su outfit.
Combinó su estilo con un exclusivo accesorio cuyo precio, según el sitio oficial de la marca, es de MXN 31,000, equivalentes a aproximadamente S/ 6,500 soles, reafirmando su estatus como un ícono de lujo y sofisticación en cada detalle.