Xiomy Kanashiro , bailarina y pareja de Jefferson Farfán, deslumbra con su nueva cartera de lujo de más de 12 mil soles. Conoce los detalles.

Xiomy Kanashiro, presentadora y pareja del exfutbolista Jefferson Farfán, vuelve a robar miradas con un accesorio de lujo que engrosa su colección. Desde que inició su relación, la bailarina ha mostrado bolsos, lentes y relojes de marcas exclusivas, consolidando su estilo sofisticado. En Instagram compartió un video cuya portada destacaba un elegante bolso LV, captando la atención por su diseño y precio. Aunque aún no lo combina con un look completo, promete marcar tendencia.

Xiomy Kanashiro suma un bolso de LV a su colección

Xiomy Kanashiro suma un exclusivo bolso LV a su colección, la icónica Multi Pochette Accessoires en piel Monograma Empreinte. Este diseño combina elegancia y funcionalidad, con elementos extraíbles como dos monederos, una correa de piel y una cadena dorada que permiten múltiples combinaciones.

La bolsa destaca por su versión oversize del motivo Monograma grabado en relieve en el frente, acompañado del clásico patrón en los laterales. Según la página oficial de Louis Vuitton México, su precio es de MXN 64,000, equivalentes aproximadamente a 12,217.60 soles, reafirmando el lujo y la sofisticación que caracteriza a la colección de Kanashiro.

Xiomy Kanashiro y su afición por las carteras Louis Vuitton

Durante su viaje a Madrid junto a su pareja Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro apostó por un look sobrio pero impecable, demostrando que la elegancia también reside en la simplicidad. Eligió un conjunto total black, compuesto por un saco ligero y pantalón a juego, resaltando su figura con un top blanco básico que iluminó su outfit.