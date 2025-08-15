Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Xiomy Kanashiro deslumbra con su nuevo mini bolso de lujo LV que supera los 13 mil soles

Xiomy Kanashiro, bailarina y pareja de Jefferson Farfán, deslumbra con su nueva cartera de lujo de más de 12 mil soles. Conoce los detalles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Xiomy Kanashiro deslumbra con su nuevo mini bolso de lujo LV que supera los 13 mil soles
    Xiomy Kanashiro luce accesorio de lujo | Composición Wapa | Instagram
    Xiomy Kanashiro deslumbra con su nuevo mini bolso de lujo LV que supera los 13 mil soles

    Xiomy Kanashiro, presentadora y pareja del exfutbolista Jefferson Farfán, vuelve a robar miradas con un accesorio de lujo que engrosa su colección. Desde que inició su relación, la bailarina ha mostrado bolsos, lentes y relojes de marcas exclusivas, consolidando su estilo sofisticado. En Instagram compartió un video cuya portada destacaba un elegante bolso LV, captando la atención por su diseño y precio. Aunque aún no lo combina con un look completo, promete marcar tendencia.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Brunella Horna irradia glamour con vestido de escote profundo en la fiesta de la nieta de César Acuña

    Xiomy Kanashiro suma un bolso de LV a su colección

    Xiomy Kanashiro suma un exclusivo bolso LV a su colección, la icónica Multi Pochette Accessoires en piel Monograma Empreinte. Este diseño combina elegancia y funcionalidad, con elementos extraíbles como dos monederos, una correa de piel y una cadena dorada que permiten múltiples combinaciones.

    La bolsa destaca por su versión oversize del motivo Monograma grabado en relieve en el frente, acompañado del clásico patrón en los laterales. Según la página oficial de Louis Vuitton México, su precio es de MXN 64,000, equivalentes aproximadamente a 12,217.60 soles, reafirmando el lujo y la sofisticación que caracteriza a la colección de Kanashiro.

    wapa.pe
    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Maria Pia Copello impacta al replicar el icónico look plateado de JLo en el Super Bowl 2020

    Xiomy Kanashiro y su afición por las carteras Louis Vuitton

    Durante su viaje a Madrid junto a su pareja Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro apostó por un look sobrio pero impecable, demostrando que la elegancia también reside en la simplicidad. Eligió un conjunto total black, compuesto por un saco ligero y pantalón a juego, resaltando su figura con un top blanco básico que iluminó su outfit.

    Combinó su estilo con un exclusivo accesorio cuyo precio, según el sitio oficial de la marca, es de MXN 31,000, equivalentes a aproximadamente S/ 6,500 soles, reafirmando su estatus como un ícono de lujo y sofisticación en cada detalle.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Xiomy Kanashiro deslumbra con su nuevo mini bolso de lujo LV que supera los 13 mil soles
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Mira cómo luce Xiomy Kanashiro sin maquillaje y el cambio radical tras sumarse a la tendencia shimmer

    Mira cómo luce Luciana Fuster sin una gota de maquillaje ni retoques

    Xiomy Kanashiro deslumbra con su nuevo mini bolso de lujo LV que supera los 13 mil soles

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;