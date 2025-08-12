Brunella Horna, reconocida fashionista en el mundo de la moda y belleza, volvió a cautivar a sus seguidores al compartir el look glamuroso que usó en el fastuoso quinceañero de la nieta de César Acuña, evento que dio mucho de qué hablar. La modelo y empresaria estuvo acompañada por su esposo, Richard Acuña, y ambos sorprendieron con un matching look elegante, apostando por el azul marino, el color más radiante para lucir de noche. Conozcamos todos los detalles de su outfit de fiesta.