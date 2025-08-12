Wapa.pe
Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en ‘América Hoy’; conductora sorprende con su reacción

Brunella Horna deslumbró con un vestido de escote profundo, combinando elegancia y sensualidad en el exclusivo quinceañero de la nieta de César Acuña.

    Brunella Horna: su look en la fiesta de la nieta de César Acuña
    Brunella Horna, reconocida fashionista en el mundo de la moda y belleza, volvió a cautivar a sus seguidores al compartir el look glamuroso que usó en el fastuoso quinceañero de la nieta de César Acuña, evento que dio mucho de qué hablar. La modelo y empresaria estuvo acompañada por su esposo, Richard Acuña, y ambos sorprendieron con un matching look elegante, apostando por el azul marino, el color más radiante para lucir de noche. Conozcamos todos los detalles de su outfit de fiesta.

    Brunella Horna brilló con un vestido espectacular en la celebración de su sobrina

    La lujosa colección de accesorios de Brunella Horna

    Para Brunella Horna, los accesorios son fundamentales para realzar cualquier outfit y reflejar una imagen sofisticada. Más que solo verse bien, ella busca transmitir identidad y autenticidad a través de piezas que muestran logos o iniciales de marcas de lujo como Gucci, Chanel, Balenciaga y Louis Vuitton. Estos complementos no solo embellecen, sino que también expresan confianza y estilo personal. Con bolsos icónicos, gafas de sol y joyas destacadas, Brunella demuestra que el lujo se lleva con actitud y que cada detalle es clave para un estilo único y elegante.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;