Brunella Horna irradia glamour con vestido de escote profundo en la fiesta de la nieta de César Acuña
Brunella Horna, reconocida fashionista en el mundo de la moda y belleza, volvió a cautivar a sus seguidores al compartir el look glamuroso que usó en el fastuoso quinceañero de la nieta de César Acuña, evento que dio mucho de qué hablar. La modelo y empresaria estuvo acompañada por su esposo, Richard Acuña, y ambos sorprendieron con un matching look elegante, apostando por el azul marino, el color más radiante para lucir de noche. Conozcamos todos los detalles de su outfit de fiesta.
Brunella Horna brilló con un vestido espectacular en la celebración de su sobrina
La lujosa colección de accesorios de Brunella Horna
Para Brunella Horna, los accesorios son fundamentales para realzar cualquier outfit y reflejar una imagen sofisticada. Más que solo verse bien, ella busca transmitir identidad y autenticidad a través de piezas que muestran logos o iniciales de marcas de lujo como Gucci, Chanel, Balenciaga y Louis Vuitton. Estos complementos no solo embellecen, sino que también expresan confianza y estilo personal. Con bolsos icónicos, gafas de sol y joyas destacadas, Brunella demuestra que el lujo se lleva con actitud y que cada detalle es clave para un estilo único y elegante.