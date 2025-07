Brunella Horna , exconductora de “América Hoy”, vuelve a estar en boca de todos tras protagonizar un video de impacto que ha desatado una ola de comentarios en redes. Lejos de los sets de televisión y dedicada a su vida como madre y empresaria, la esposa de Richard Acuña sorprendió al reaparecer en un show nocturno con un look de impacto y una puesta en escena que muchos compararon con el regreso de una auténtica vedette.

Su esposo, Richard Acuña, no la perdió de vista ni un segundo, mientras en redes comparaban el evento con un cabaret de lujo. ¿Está Brunella por iniciar una nueva etapa artística? Todo indica que el escenario podría ser su nuevo lugar protagónico.

Las noches de fiesta reclaman un look de alto impacto, y este 2025 la fórmula ganadora es clara: mini y lentejuelas. Esta combinación se impone como tendencia absoluta entre fashionistas y celebridades, apostando por el brillo sin límites y la sensualidad chic.

Las minis metalizadas, con cortes asimétricos, drapeados o detalles cut-out, dominan las pistas de baile, mientras las lentejuelas —en rojo, plata, fucsia o negro— añaden ese efecto deslumbrante que roba miradas. Firmas internacionales y marcas locales reinterpretan este combo en versiones modernas, ideales para discotecas, after parties o eventos glam.

El secreto está en equilibrar: si el vestido brilla, que los accesorios acompañen sin competir. Tacones altos, clutch minimal y makeup glow completan el look. Esta temporada, el lema es claro: quien no brilla, no entra. Y con mini y lentejuelas, el spotlight está asegurado.