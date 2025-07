A través de Instagram, la ex Miss Perú compartió un video del inicio de su travesía con la frase: “GRWM para nuestro primer día en Cartagena”, expresando su emoción por regresar a Colombia y festejar su aniversario. Con looks veraniegos y sofisticados, Natalie deslumbró a sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de halagos y felicitaciones.