Hija de Jefferson Farfán se atreve al primer y radical cambio de look y sorprende a todos

Maialen Farfán, hija de Jefferson Farfán, sorprende en redes con un gran cambio de look, dejando el cabello negro para lucir una tendencia que resalta su belleza natural.

    Maialen Farfán, hija del exfutbolista peruano y empresario en moda urbana, sorprendió a sus seguidores en Instagram con un cambio de look radical y nunca antes visto. La joven decidió dejar atrás su característico cabello negro azabache para apostar por un nuevo tinte que realza su belleza natural.

    Aunque Maialen ya había llamado la atención antes por lucir accesorios y prendas de marcas exclusivas, esta vez el verdadero protagonista es su cabello, demostrando que está lista para marcar tendencia con su estilo renovado.

    Maialen Farfán sorprende con radical cambio de look

    Maialen Farfán sorprende con un radical cambio de look al dejar de lado su característico cabello negro para apostar por una tendencia que está marcando pauta: el balayage. Su nuevo estilo combina un balayage caramelo con mechas iluminadas y cálidas que realzan su rostro y aportan frescura a su imagen.

    Este cambio no solo refleja las últimas tendencias en coloración capilar, sino que también muestra cómo los tonos caramelos pueden aportar luminosidad y sofisticación. Maialen se suma así a quienes eligen un look natural pero moderno, perfecto para quienes buscan renovar su estilo con elegancia.

    Hija de Jefferson Farfán: un viaje entre accesorios de lujo

    Maialen Farfán eligió un look que combina elegancia y frescura, con un toque atrevido gracias al clásico animal print. Lució un top asimétrico de leopardo con una delicada pañoleta en el cuello, perfecto para el verano por su estilo único. Para balancear el estampado, usó un jean gris humo a la cadera que aporta un aire casual y moderno, acompañado de zapatillas negras y blancas que brindan comodidad sin perder estilo.

    El verdadero protagonista del outfit fue su cartera de hombro Givenchy, un bolso pequeño beige y negro que añade sofisticación. Este accesorio exclusivo tiene un precio de $629.99 USD, aproximadamente 2,424 soles peruanos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

