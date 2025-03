Para disimular las canas, muchas personas con cabello oscuro suelen pensar que teñirlo de negro es la mejor opción. No obstante, los expertos advierten que esta elección puede no ser la más adecuada. En su lugar, recomiendan alternativas más suaves y menos agresivas, permitiendo así mantener un look fresco y juvenil sin comprometer la salud y belleza natural del cabello.