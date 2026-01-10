Susana Alvarado y Paco Bazán celebran su primer año de amor recreando el look con el que se conocieron durante una entrevista en televisión.

Susana Alvarado celebra su primer año con Paco Bazán y reaparece con el vestido del día que se conocieron en TV. | Composición Wapa | Instagram

Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, y el conductor deportivo Paco Bazán celebraron su primer año de romance recordando el inicio de su historia de amor. Todo comenzó el 8 de enero de 2025, cuando la artista llegó al set de El Deportivo en Otra Cancha con un elegante vestido mini de estampado geométrico que no pasó desapercibido. Hoy, a un año de aquel encuentro televisivo, la pareja decidió recrear ese momento luciendo el mismo look de pies a cabeza, sellando así su historia con un guiño cargado de romanticismo.

Susana Alvarado y su sofisticado vestido: marca y precio

Durante su primera aparición televisiva junto a Paco Bazán, las cámaras captaron cada detalle del look elegido por Susana Alvarado. La cantante apostó por un sofisticado vestido mini de cuello redondo y mangas largas, una pieza que equilibraba elegancia y coquetería a la perfección.

Aunque a simple vista parecía un diseño sencillo, destacaba por su impecable confección y un cierre posterior oculto que aportaba una silueta limpia y estilizada. Si bien la artista no mencionó la marca durante la entrevista, se pudo identificar que el vestido pertenece a Zara y que, según la página web de la firma en ese momento, tenía un valor aproximado de 267 soles. Para completar el estilismo, Susana optó por tacos cerrados de punta aguja en color blanco, logrando un conjunto sobrio, femenino y muy favorecedor frente a las cámaras.

Susana Alvarado y Paco Bazán recrean el mismo look

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una serie de fotografías junto a su pareja, Paco Bazán, donde ambos sorprendieron al lucir el mismo look que llevaron el día de aquella entrevista televisiva, como una forma de conmemorar ese momento especial.

Sus seguidores no tardaron en notar el detalle y llenaron la publicación con comentarios como “El outfit de la primera entrevista oficial”, “Ambos con el mismo look”, “Recrearon el 8 de enero” y “Qué linda historia de amor la de Paquito y Susanita”, entre muchos otros. De esta manera, la pareja celebró su primer año de relación recordando el inicio de su historia.

¿El estampado geométrico sigue en tendencia este 2026?

Sí, el estampado geométrico continúa en tendencia este 2026, consolidándose como uno de los prints clave de la temporada. Firmas internacionales y marcas accesibles apuestan por líneas definidas, figuras abstractas y contrastes visuales que aportan dinamismo a los looks.