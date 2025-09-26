Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
'Chiquito' Flores revela la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras 5 años de relación: "Cometí un error"

Susana Alvarado conquista redes con su mini vestido total denim y fans reaccionan: "Diosas de diosas"

Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, deslumbra con su mini vestido total denim y arrasa en redes con elogios de fans.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Susana Alvarado conquista redes con su mini vestido total denim y fans reaccionan: "Diosas de diosas"
    Susana Alvarado | Composición Wapa | Instagram
    Susana Alvarado conquista redes con su mini vestido total denim y fans reaccionan: "Diosas de diosas"

    Susana Alvarado, vocalista principal de Corazón Serrano y pareja del periodista Paco Bazán, volvió a sorprender a sus seguidores con sus más recientes instantáneas. La artista, siempre atenta a las tendencias, apostó por un look total denim que resaltó su estilo moderno y audaz. A través de su cuenta de Instagram, Susana dejó claro que sabe cómo combinar elegancia y frescura, desatando una lluvia de elogios y comentarios admirativos de sus fans.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Maju Mantilla reaparece y sorprende en pasarela con estilo arrollador tras dejar ‘Arriba mi gente’

    Susana Alvarado arrasa redes con mini vestido total denim

    Fiel a su estilo radiante, imponente y coqueta, Susana Alvarado sorprendió durante la sesión de fotos de la agrupación con un mini vestido total denim de corte en V en el pecho. Su look, que combina frescura y sofisticación, ha recibido numerosos elogios de sus seguidores, quienes no dudaron en comentar mensajes como "Divinamente diosa de diosa", "La mejoooor" y "Magníficamente hermosa nuestra morenita", reafirmando su gran influencia en moda y estilo.

    wapa.pe

    El total denim es una tendencia que nunca pasa de moda gracias a su versatilidad, frescura y elegancia. Combinar diferentes piezas de mezclilla permite crear outfits modernos y atrevidos sin perder sofisticación. Chaquetas, camisas, faldas o pantalones se adaptan a cualquier ocasión, casual o formal. Sus distintos tonos y lavadas ofrecen infinitas posibilidades de combinar texturas y estilos. Íconos de moda y celebridades lo adoptan, demostrando que el total denim es perfecto para un look chic, cómodo y siempre actual.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Gisela Valcárcel hipnotiza a los 62 años con traje de baño que redefine el glamour veraniego

    Susana Alvarado y su radical cambio de look: fresco y modelo

    Susana Alvarado no solo conquista con sus looks radiantes, sino también con sus innovadores cambios de cabello. A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió su más reciente transformación, resaltando la importancia del cuidado capilar para mantener una melena saludable.

    La vocalista de Corazón Serrano explicó que el uso frecuente de peinados elaborados, geles y planchas había dejado su cabello opaco y reseco. Para devolverle brillo y suavidad, optó por un tratamiento intensivo de hidratación y un alisado profesional, aplicando previamente un protector térmico. El resultado es un cabello fresco, radiante y manejable que complementa su estilo renovado, demostrando que Susana sabe cómo combinar moda, tendencia y cuidado personal para lucir espectacular.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Susana Alvarado conquista redes con su mini vestido total denim y fans reaccionan: "Diosas de diosas"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Maju Mantilla reaparece y sorprende en pasarela con estilo arrollador tras dejar ‘Arriba mi gente’

    Hailey Bieber impone a la chaqueta 'cropped' como la tendencia del momento

    Vestidos promoción inicial: los colores y estilos más tierno de la temporada

    Hija de Jefferson Farfán impacta con look glam y cartera de S/ 5 mil en Florida

    Susana Alvarado conquista redes con su mini vestido total denim y fans reaccionan: "Diosas de diosas"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;