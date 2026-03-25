Onelia Molina revela que Ale está DESESPERADA por confirmar infidelidad de Said y considera viajar a Argentina

Onelia Molina expone la desesperación de Alejandra Baigorria por presunta infidelidad de Said Palao y revela impactantes detalles que agravan la polémica.

Said Palao tiene difícil el perdón de Alejandra Baigorria. | Composición Wapa

Said Palao tiene difícil el perdón de Alejandra Baigorria. | Composición Wapa

La polémica alrededor de Alejandra Baigorria sigue escalando y ahora suma un nuevo capítulo tras las declaraciones de Onelia Molina, quien decidió hablar abiertamente sobre el difícil momento que atraviesa la empresaria en medio de las dudas sobre su relación con Said Palao.

En una entrevista con 'Magaly TV La Firme', la modelo no solo confirmó que la situación es más compleja de lo que parecía, sino que también expuso el nivel de angustia que estaría viviendo Baigorria mientras intenta descubrir la verdad.

Onelia Molina revela la desesperación de Alejandra Baigorria

Durante su intervención, Onelia Molina dejó en evidencia que Alejandra estaría completamente enfocada en obtener respuestas, incluso llevándola a extremos poco habituales.

“Quiere que le diga todo... Ale está tan desesperada que quiere pagar todo para que le digan”, señaló, dejando entrever la intensidad emocional con la que la empresaria enfrenta este momento.

Según explicó, esta actitud responde a una necesidad urgente de confirmar lo ocurrido, especialmente ante las versiones que circulan sobre una posible infidelidad.

“Ella está desesperada, está cegada, quiere ver chape, quiere una prueba, besos, imágenes fuertes”, agregó, describiendo un estado emocional marcado por la ansiedad y la incertidumbre.

Incluso, la modelo reveló que Baigorria habría considerado viajar fuera del país para obtener evidencias. “Yo quiero viajar a Argentina y pagarles lo que sea”, aseguró que le dijo, evidenciando hasta dónde estaría dispuesta a llegar.

Onelia Molina habla sobre la situación sobre Ale con Said.

Supuestos antecedentes y nuevos detalles que agravan la crisis

Pero las declaraciones de Onelia no quedaron ahí. La exchica reality también deslizó que no sería la primera vez que Said Palao protagoniza situaciones comprometedoras, lo que añade más tensión al caso.

Según su versión, episodios similares habrían ocurrido durante un viaje anterior a Colombia junto a su grupo de amigos, lo que refuerza las sospechas actuales.

Además, sorprendió al mencionar un hecho aún más delicado vinculado a la despedida de soltero del chico reality.

“En el Airbnb pasaron cosas y la despedida de Said también... no es la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos”, sostuvo, generando aún más controversia alrededor del tema.

Pese a todo, Onelia Molina aseguró que su intención no es avivar el conflicto, sino apoyar a Alejandra en medio de esta situación.

Onelia Molina trató de aconsejar a Alejandra Baigorria.

“Si estoy haciendo eso es para ayudar a Alejandra... ella ya habló conmigo, está desesperada, quiere que le diga todo lo que sé”, concluyó.