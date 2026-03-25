Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ESCÁNDALO EN 'YO SOY' Mejor imitador del programa enfrenta denuncia por acoso a joven cuando era menor de edad

Onelia Molina revela que Ale está DESESPERADA por confirmar infidelidad de Said y considera viajar a Argentina

Onelia Molina expone la desesperación de Alejandra Baigorria por presunta infidelidad de Said Palao y revela impactantes detalles que agravan la polémica.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Onelia Molina revela que Ale está DESESPERADA por confirmar infidelidad de Said y considera viajar a Argentina
    Said Palao tiene difícil el perdón de Alejandra Baigorria. | Composición Wapa
    Onelia Molina revela que Ale está DESESPERADA por confirmar infidelidad de Said y considera viajar a Argentina

    La polémica alrededor de Alejandra Baigorria sigue escalando y ahora suma un nuevo capítulo tras las declaraciones de Onelia Molina, quien decidió hablar abiertamente sobre el difícil momento que atraviesa la empresaria en medio de las dudas sobre su relación con Said Palao.

    En una entrevista con 'Magaly TV La Firme', la modelo no solo confirmó que la situación es más compleja de lo que parecía, sino que también expuso el nivel de angustia que estaría viviendo Baigorria mientras intenta descubrir la verdad.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Alejandra Baigorria desesperada ofrece gran monto de dinero por las pruebas de traición de Said Palao en Argentina

    Onelia Molina revela la desesperación de Alejandra Baigorria

    Durante su intervención, Onelia Molina dejó en evidencia que Alejandra estaría completamente enfocada en obtener respuestas, incluso llevándola a extremos poco habituales.

    “Quiere que le diga todo... Ale está tan desesperada que quiere pagar todo para que le digan”, señaló, dejando entrever la intensidad emocional con la que la empresaria enfrenta este momento.

    Según explicó, esta actitud responde a una necesidad urgente de confirmar lo ocurrido, especialmente ante las versiones que circulan sobre una posible infidelidad.

    “Ella está desesperada, está cegada, quiere ver chape, quiere una prueba, besos, imágenes fuertes”, agregó, describiendo un estado emocional marcado por la ansiedad y la incertidumbre.

    Incluso, la modelo reveló que Baigorria habría considerado viajar fuera del país para obtener evidencias. “Yo quiero viajar a Argentina y pagarles lo que sea”, aseguró que le dijo, evidenciando hasta dónde estaría dispuesta a llegar.

    Onelia Molina habla sobre la situación sobre Ale con Said.
    Onelia Molina habla sobre la situación sobre Ale con Said.

    Supuestos antecedentes y nuevos detalles que agravan la crisis

    Pero las declaraciones de Onelia no quedaron ahí. La exchica reality también deslizó que no sería la primera vez que Said Palao protagoniza situaciones comprometedoras, lo que añade más tensión al caso.

    Según su versión, episodios similares habrían ocurrido durante un viaje anterior a Colombia junto a su grupo de amigos, lo que refuerza las sospechas actuales.

    Además, sorprendió al mencionar un hecho aún más delicado vinculado a la despedida de soltero del chico reality.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Resurge inesperada confesión de Said Palao sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria y deja en shock tras el ampay

    “En el Airbnb pasaron cosas y la despedida de Said también... no es la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos”, sostuvo, generando aún más controversia alrededor del tema.

    Pese a todo, Onelia Molina aseguró que su intención no es avivar el conflicto, sino apoyar a Alejandra en medio de esta situación.

    Onelia Molina trató de aconsejar a Alejandra Baigorria.
    Onelia Molina trató de aconsejar a Alejandra Baigorria.

    “Si estoy haciendo eso es para ayudar a Alejandra... ella ya habló conmigo, está desesperada, quiere que le diga todo lo que sé”, concluyó.

    Mientras tanto, la empresaria continúa en busca de respuestas, en un escenario que sigue sumando versiones, rumores y revelaciones que mantienen en vilo al espectáculo peruano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Onelia Molina revela que Ale está DESESPERADA por confirmar infidelidad de Said y considera viajar a Argentina
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Sale a la luz identidad de mujer de compañía en la despedida de Said Palao y su respuesta lo cambia todo

    ¡Tragedia en carretera! Querida actriz es encontrada sin vida al interior de un autobús: este fue su último mensaje en redes

    Stiven Franco deja mal parada a Janet Barboza con revelación inesperada sobre su CONTRATO con Armonía 10

    Alejandra Baigorria desesperada ofrece gran monto de dinero por las pruebas de traición de Said Palao en Argentina

    Alejandra Baigorria no se calla y revela su impensada medida sobre la convivencia con Said Palao tras distanciamiento ¿lo echó de la casa?

    Lo más vistos en Farándula

    ESCÁNDALO en YO SOY: Imitador de Frank Sinatra es EXPUESTO en audio donde habría ¿intentado PERJUDICAR a su COMPAÑERO?

    ESCÁNDALO EN 'YO SOY' Mejor imitador del programa enfrenta denuncia por acoso a joven cuando era menor de edad

    Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria que tiene más información de Said tras ampay: “Que me llame y le cuento todo”

    Sale a la luz el duro motivo que llevaría a Alejandra Baigorria a perdonar a Said Palao tras el ampay

    Famosa vidente y médium fallece en extrañas condiciones y su hija desliza inquietante detalle: “El corazón de mi mamita...”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;