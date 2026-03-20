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Resurge inesperada confesión de Said Palao sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria y deja en shock tras el ampay

El matrimonio entre Said Palaoy Alejandra Baigorria enfrenta tensiones, según el chico reality, quien pidió perdón públicamente tras un escándalo en Argentina.

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    Resurge inesperada confesión de Said Palao sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria y deja en shock tras el ampay
    Said Palao y Alejandra Baigorria se casaron en abril de 2025 | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Resurge inesperada confesión de Said Palao sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria y deja en shock tras el ampay

    El matrimonio de Said Palao y Alejandra Baigorria pende de un hilo, así lo confesó el chico reality hecho un mar de lágrimas cuando le pidió perdón públicamente a la ‘Gringa de Gamarra’ tras protagonizar bochornosas imágenes en un yate acompañado de Mario Irivarren y Patricio Parodi rodeados de exuberantes mujeres en Argentina. Ante este escándalo, una dura confesión del ‘Samurái’ salió a relucir y expuso lo que este pensaba sobre casarse.

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    La dura confesión de Said Palao sobre casarse con Alejandra Baigorria

    Said Palao y Alejandra Baigorria volvieron a estar en el centro de la atención mediática tras recordarse una entrevista que el chico reality ofreció a inicios de 2025 en el programa ‘Estás en todas’. En aquella conversación, el deportista habló con franqueza sobre su relación con la empresaria y reveló que, aunque el amor entre ambos era sólido, sus posturas frente al matrimonio no eran exactamente iguales.

    Durante el diálogo televisivo, Palao dejó claro que la idea de casarse respondía más al anhelo de su pareja que a una prioridad personal. Sin embargo, también manifestó que estaba dispuesto a acompañarla en ese sueño, resaltando que compartir ese proyecto con ella era algo que le generaba felicidad.

    "En serio, (el sueño del matrimonio) es más de Ale", dijo en un comienzo, pero luego expresó que hacer el sueño de la empresaria realidad le daba felicidad: "Pero, ella que tenga ese sueño y si yo quiero compartirlo con ella, eso también me hace feliz".

    Alejandra Baigorria también intervino en la conversación para explicar cómo ambos han ido construyendo su relación. La empresaria señaló que cada pareja avanza a su propio ritmo y puso como ejemplo a la conductora Valeria Piazza y su esposo, destacando que el amor muchas veces implica acompañar los sueños del otro.

    "No sé si ustedes vieron cuando se casó Valeria Piazza, Pierre (esposo de Valeria) tiene la personalidad de Said y él dijo 'yo todo esto lo hago por verla feliz a ella', y de eso se trata una relación", destacó la ‘Gringa de Gamarra’.

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    Así imaginaban su boda Alejandra Baigorria y Said Palao

    En esa misma entrevista también comentaron cómo visualizaban el día de su matrimonio. Mientras Baigorria confesó que soñaba con una celebración grande y llena de detalles, Palao se inclinaba por algo más íntimo y sencillo.

    A pesar de las diferencias en el estilo de la ceremonia, ambos coincidían en que lo más importante era la estabilidad de su relación y el proyecto de vida que estaban construyendo juntos.

    "Lo que pasa es que él sí se quiere casar, pero prefiere hacerlo algo pequeño, no quiere (mucha cosa). Yo quiero gigante, que esto, que el otro", comentó entre risas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Resurge inesperada confesión de Said Palao sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria y deja en shock tras el ampay
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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