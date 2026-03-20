Said Palao se pronuncia sobre la controversia en su matrimonio con Alejandra Baigorria, luego de ser captado con varias mujeres en Argentina.

El integrante de 'Esto es guerra', Said Palao, rompió su silencio luego de la controversia que envuelve su matrimonio con Alejandra Baigorria, tras difundirse imágenes que lo muestran compartiendo con varias mujeres durante un viaje a Argentina. El hecho generó una ola de comentarios en redes sociales y puso nuevamente a la pareja en el centro de la polémica mediática.

Durante la reciente edición del reality de competencia, el deportista decidió dirigirse públicamente a la audiencia para asumir la responsabilidad por lo ocurrido. En su mensaje, no solo ofreció disculpas, sino que también pidió que cesen los ataques contra su esposa, quien en los últimos días ha evidenciado el impacto emocional de la situación.

Said Palao pide que las críticas no recaigan en Alejandra Baigorria

En su intervención televisiva, Palao fue directo al referirse a los mensajes ofensivos que circulan en plataformas digitales. El chico reality dejó claro que las críticas deberían dirigirse únicamente hacia él y no hacia su pareja, a quien defendió de los cuestionamientos del público.

“Espero que a mí me digan todo lo que quieran, yo me merezco cualquier tipo de insultos, yo me lo merezco, pero mi esposa no merece nada, insultos, cuestionamientos, nada, ella se ha portado súper bien, solo por favor les pido que paren”, expresó.

Previo a estas declaraciones, la también conocida como la ‘Gringa de Gamarra’ ya había compartido un mensaje dirigido a sus seguidores para pedir comprensión frente al momento que atraviesa. La empresaria confesó que la exposición mediática y los comentarios negativos han tenido un fuerte impacto en su estado emocional.

“Quiero hacer un llamado a las personas que están siendo muy crueles en redes sociales porque cómo puede haber una mujer riéndose del dolor de otra mujer, cómo puede existir gente que hasta te desea la muerte, cómo puede haber gente que piensa que es armado, yo jamás voy a jugar con esto… Sean un poco empáticos conmigo, no estoy lista para que cincuenta cámaras vengan a decirme cosas que me van a dañar... te van a hacer preguntas hirientes... yo todavía no me siento lista para responder...”, manifestó.

Said Palao reconoce que su matrimonio atraviesa un momento crítico

Tras la controversia generada por el reciente ampay, Said Palao decidió referirse abiertamente al delicado momento que atraviesa su relación con Alejandra Baigorria. El integrante de ‘Esto es guerra’ reconoció públicamente que su matrimonio atraviesa una etapa complicada y que las consecuencias de lo ocurrido han puesto en riesgo la estabilidad de la familia que ambos habían formado.

Durante su pronunciamiento, el también influencer asumió la responsabilidad por lo sucedido y dejó en claro que el rumbo de su relación dependerá de la decisión que tome la empresaria en los próximos días.

En sus declaraciones, el deportista admitió que la situación actual es consecuencia de sus propias acciones y sostuvo que cualquier decisión sobre el futuro de la relación estará en manos de su esposa. Además, aseguró que está dispuesto a hacer todo lo posible para intentar reparar el daño ocasionado.