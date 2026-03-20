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Samahara Lobatón sorprende al revelar polémico secreto del hijo de Farfán que podría hacerlo perder todo

Pamela Franco DEJA EN SHOCK al deslizar presunto romance entre Christian Domínguez y Janet Barboza

Hasta ahora, ni Christian Domínguez ni Janet Barboza han emitido declaraciones respecto a este tema.

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    Pamela Franco DEJA EN SHOCK al deslizar presunto romance entre Christian Domínguez y Janet Barboza
    Pamela Franco habla de romance de Christian y Janet Barboza
    Pamela Franco DEJA EN SHOCK al deslizar presunto romance entre Christian Domínguez y Janet Barboza

    La cantante Pamela Franco volvió a hablar sobre su expareja Christian Domínguez y generó revuelo al insinuar una posible relación pasada entre él y la conductora Janet Barboza.

    Durante su participación en un pódcast, la artista relató que, tras ver una fotografía de Domínguez junto a Barboza, comenzó a preguntarse qué tipo de vínculo habrían tenido.

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    Según explicó, en varias ocasiones le hizo la consulta directamente al cantante, pero él respondía con risas, lo que aumentaba sus sospechas.

    "Yo estoy con una incógnita, ahora que han puesto una foto con la señora, es mi opinión ah... o han estado o han tenido algo, no sé, porque cada vez que le he preguntado a él se ríe. Es algo muy raro lo que tiene la señora contra mí", dijo la cantante de cumbia en el pódcast 'Q'Bochinche'.

    Asimismo, indicó que le resulta llamativa la actitud de la conductora hacia ella, ya que considera que suele salir en defensa de Domínguez frente a las críticas públicas.

    "Ahí me quedo con la incógnita porque uno puede asumir muchas cosas, como a ella le encanta asumir cosas, pero a mí me parece muy raro, como ella también es vocera...", añadió Franco.

    En otro momento, Pamela Franco también habló sobre su relación actual con el padre de su hija, marcando distancia y dejando en claro que busca evitar situaciones que puedan afectar a la menor.

    Hasta el momento, ni Christian Domínguez ni Janet Barboza se han pronunciado sobre estas declaraciones.

    Pamela habla sobre hija de Christian Domínguez

    La cantante de cumbia aseguró que no quiere que su hija atraviese una situación similar a la de la hija mayor de Domínguez, quien señaló a Karla Tarazona por influir en su relación con su padre.

    "A mi hija no le harás lo mismo, porque si tú estás involucrada en la filtración de audios, que me parece asquerosa, tienes a un hombre miserable a tu lado", afirmó la artista.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco DEJA EN SHOCK al deslizar presunto romance entre Christian Domínguez y Janet Barboza
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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