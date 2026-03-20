Said Palao rompe en llanto al hacerle promesa a Ale Baigorria tras ampay: “Haré todo lo posible para recuperar nuestro matrimonio”

Said Palao decidió pronunciarse tras la difusión de imágenes presentadas por Magaly Medina, en las que se le ve compartiendo con un grupo de modelos en Argentina. El chico reality no pudo contener las lágrimas al ofrecer disculpas a Alejandra Baigorria por el ampay, asegurando que está dispuesto a hacer todo lo necesario para enmendar su error y recuperar su relación.

Said y su promesa a Ale Baigorria tras juerga en Argentina

Said Palao utilizó un espacio televisivo para dirigirse directamente a su esposa con un mensaje sincero, dejando en claro su deseo de luchar por la relación que ambos habían construido.

“Quiero decirle a mi esposa, que voy a tratar de hacer todo lo posible para tratar de recuperar nuestro matrimonio, la familia que estábamos construyendo siempre y cuando ella me lo permita y si ella me dice que no puede, lo aceptaré… lo que quiero es que sea feliz así no sea conmigo”, afirmó.

En esa línea, también admitió sus fallas y asumió la responsabilidad por el daño causado, evidenciando su arrepentimiento por no haber valorado el vínculo que tenían.

“Quiero pedirle perdón a mi esposa. Pido perdón a mi familia por haberlo envuelto en todo esto, ella no se merece todo lo que le está pasando, no se merece ninguna de las cosas que yo le estoy haciendo pasar. No he sabido valorar nada, la entrega, el cariño. Es muy difícil ahora tratar de explicar lo arrepentido que estoy por esta situación”, declaró.

Más adelante, el integrante del reality volvió a mostrarse afectado y compartió un mensaje cargado de emoción, en el que dejó claro que respetará cualquier decisión que tome su esposa.