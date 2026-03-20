Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Samahara Lobatón sorprende al revelar polémico secreto del hijo de Farfán que podría hacerlo perder todo

Revelan el MILLONARIO costo del yate y el country que alquilaron Mario, Said y sus amigos en su viaje de ‘solteros’ a Argentina

Magaly Medina identifica a dos modelos que acompañaron a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en fiestas en Argentina, desatando polémica.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Revelan el MILLONARIO costo del yate y el country que alquilaron Mario, Said y sus amigos en su viaje de ‘solteros’ a Argentina
    Magaly Medina revela el MILLONARIO costo del yate y el country que alquilaron Mario, Said, Patricio y Francho.
    Revelan el MILLONARIO costo del yate y el country que alquilaron Mario, Said y sus amigos en su viaje de ‘solteros’ a Argentina

    Magaly Medina volvió a encender la polémica al revelar nuevos detalles del controvertido viaje protagonizado por Mario Irivarren, Patricio Parodi, Said Palao y Francho Sierralta. Tras las imágenes difundidas en televisión, la conductora profundizó en el tema y no solo identificó a algunas de las mujeres presentes, sino que también expuso el elevado monto que habrían pagado por el alquiler de un yate y otros lujos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Magaly Medina revela PRUEBAS de nuevo viaje de ‘solteros’ a Colombia de Mario Irivarren y Said Palao: “No era la primera vez”

    Magaly Medina revela los costos del polémico viaje de Mario, Said, Patricio y Francho a Argentina

    De acuerdo con lo emitido en Magaly TV La Firme, el alquiler del yate de dos niveles donde fueron captados Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta tendría un costo aproximado de US$2.000 por ocho horas. Además, se precisó que este monto corresponde únicamente al uso de la embarcación, sin contemplar comida ni bebidas.

    Pero eso no sería todo. La 'Urraca' también explicó que a este gasto se le suma el alquiler de una casa de campo o country, que contaba con piscina y amplios espacios para reuniones privadas, lugar donde se difundieron imágenes de los chicos reality junto a al menos ocho mujeres. Según el informe, todos estos servicios habrían elevado el presupuesto total a unos US$6.000 por los tres días de celebración.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Samahara Lobatón sorprende al revelar polémico secreto del hijo de Farfán que podría hacerlo perder todo: "Mi hermano hace..."

    ¿Quiénes son las modelos que estuvieron con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina?


    De acuerdo con la investigación de Magaly TV La Firme, una de las mujeres que destacó en la celebración de los chicos reality fue Pamela Vato. Su presencia se dio desde el inicio, tanto en el yate como en la reunión en la piscina, siendo señalada por el programa como una de las que encabezaba el grupo de invitadas.

    En tanto, otra modelo fue identificada como Ximenina, quien solo participó en la fiesta en la piscina realizada el sábado 14 de marzo. A través de sus redes sociales, ella misma difundió imágenes del encuentro, donde se le ve posando en traje de baño.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan el MILLONARIO costo del yate y el country que alquilaron Mario, Said y sus amigos en su viaje de ‘solteros’ a Argentina
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Samahara Lobatón sorprende al revelar polémico secreto del hijo de Farfán que podría hacerlo perder todo: "Mi hermano hace..."

    Francho Sierralta reveló lo que pasaba en despedidas de soltero como la de Said y Mario: "vayan a uno de los cuartos con el varón"

    Magaly Medina revela PRUEBAS de nuevo viaje de ‘solteros’ a Colombia de Mario Irivarren y Said Palao: “No era la primera vez”

    Onelia Molina EXPLOTA FURIOSA contra Laura Spoya por respaldo a Mario Irivarren: "Le abrí la puerta de mi casa"

    Querido conductor de TV muere sorpresivamente tras despedirse de su público en su último programa

    Lo más vistos en Farándula

    Alejandra Baigorria declara sobre traición de Said Palao y revela si ya decidió ¿terminar o seguir con su matrimonio?

    Despiden en vivo a amiga de Christian Domínguez de programa tras ser acusada de hablar mal de la hija del cantante: "Hay cosas que no puedo pasar por alto"

    Karla Tarazona pierde su trabajo en televisión en medio de grave acusación en su contra: "Gracias por..."

    Said Palao usó el mismo short para pedirle matrimonio a Ale Baigorria y para traicionarla en Argentina

    ¡DE NO CREER! Alejandra Baigorria deja en shock con su reacción en medio de ampay de Said Palao

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;