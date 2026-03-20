Revelan el MILLONARIO costo del yate y el country que alquilaron Mario, Said y sus amigos en su viaje de ‘solteros’ a Argentina

Magaly Medina volvió a encender la polémica al revelar nuevos detalles del controvertido viaje protagonizado por Mario Irivarren, Patricio Parodi, Said Palao y Francho Sierralta. Tras las imágenes difundidas en televisión, la conductora profundizó en el tema y no solo identificó a algunas de las mujeres presentes, sino que también expuso el elevado monto que habrían pagado por el alquiler de un yate y otros lujos.

Magaly Medina revela los costos del polémico viaje de Mario, Said, Patricio y Francho a Argentina

De acuerdo con lo emitido en Magaly TV La Firme, el alquiler del yate de dos niveles donde fueron captados Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta tendría un costo aproximado de US$2.000 por ocho horas. Además, se precisó que este monto corresponde únicamente al uso de la embarcación, sin contemplar comida ni bebidas.

Pero eso no sería todo. La 'Urraca' también explicó que a este gasto se le suma el alquiler de una casa de campo o country, que contaba con piscina y amplios espacios para reuniones privadas, lugar donde se difundieron imágenes de los chicos reality junto a al menos ocho mujeres. Según el informe, todos estos servicios habrían elevado el presupuesto total a unos US$6.000 por los tres días de celebración.

¿Quiénes son las modelos que estuvieron con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina?



De acuerdo con la investigación de Magaly TV La Firme, una de las mujeres que destacó en la celebración de los chicos reality fue Pamela Vato. Su presencia se dio desde el inicio, tanto en el yate como en la reunión en la piscina, siendo señalada por el programa como una de las que encabezaba el grupo de invitadas.