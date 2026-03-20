Magaly Medina revela PRUEBAS de nuevo viaje de ‘solteros’ a Colombia de Mario Irivarren y Said Palao: “No era la primera vez”

Salen a la luz PRUEBAS de otro ‘viajecito’ de Mario Irivarren, Said Palao y Francho Sierralta antes del ampay en Argentina: crece la polémica por presunta traición.

¿Otro viaje secreto? La polémica crece luego de que Magaly Medina volviera a poner en el ojo público a Said Palao y Mario Irivarren. La conductora expuso detalles de un 'viajecito' previo al ampay en Argentina, generando dudas sobre la fidelidad de los 'guerreros' y si no sería la primera vez que habrían fallado a Alejandra Baigorria y Onelia Molina.

Magaly Medina expone viaje secreto a Colombia de Said Palao, Patricio, Mario Irivarren y Francho Sierralta

El programa 'Magaly TV La Firme' continúa generando polémica. En esta ocasión, el espacio volvió a poner bajo la lupa a Mario Irivarren y Said Palao, al revelar nuevas evidencias sobre sus salidas pese a mantener relaciones formales. De acuerdo con el material difundido, no sería la primera vez que ambos protagonizan un 'viaje de solteros'.

“Ellos, los 4, igualitos estos fantásticos, viajaron ya antes. El año pasado, por estas fechas, entre el 13 y 17 de marzo del 2025, viajaron a Colombia, tuvieron otro viaje de solteros donde tampoco publicaron nada. Ahí está Patricio Parodi, Said Palao, Mario Irivarren y Francho Sierralta”, contó Magaly Medina.

Asimismo, la conductora puso en duda la dinámica de sus relaciones sentimentales, cuestionando si existiría algún tipo de acuerdo con sus parejas, Alejandra Baigorria y Onelia Molina. “Este fue un viajecito y ahora que hemos visto como los 4 fantásticos se divierten, seguramente les dicen ‘ay, vamos a un viaje de amigos a Colombia, a Colombia todavía. O sea que ellos tienen unos días libres al año, que sus mujeres ya saben”, agregó.

Said hace mea culpa y pide perdón a Ale tras ‘ampay’

Said Palao decidió pronunciarse luego del escándalo que lo vincula con Alejandra Baigorria tras el ampay en Argentina. Durante una intervención televisiva, el influencer se mostró visiblemente afectado y ofreció disculpas públicas, evidenciando su arrepentimiento. Además, resaltó el valor de su familia y su relación de pareja, admitiendo que sus acciones no solo la perjudicaron a ella, sino también a su entorno cercano y a sus seguidores.