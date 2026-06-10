Magaly Medina SACA A LA LUZ estrategia de Jefferson Farfán para COBRARLE S/350.000: "A beneficio de él..."

Magaly Medina recordó el juicio que tuvo con Jefferson Farfán y detalló cómo, según su relato, el exfutbolista y su abogado gestionaron el cobro de S/350.000 luego de ganarle una demanda por difamación. Esta revelación surgió después de que Darinka Ramírez mostrara un documento donde la 'Foquita' justifica su solicitud de reducir la pensión alimentaria, alegando que tener propiedades no siempre implica disponer de liquidez inmediata.

La conocida 'Urraca' criticó la perspectiva del exseleccionado peruano, recordando que su defensa legal consideró todas sus propiedades para exigir el pago completo de la indemnización. “Su abogado enumeró todas mis propiedades y se presentó ante el juez diciendo: ‘La señora Magaly se está construyendo una mansión, por lo tanto quiero que me pague en efectivo lo que el juez ha ordenado’”, comentó.

Magaly Medina. Foto: captura/ATV

Magaly cuestiona la justificación de Farfán sobre su patrimonio y liquidez

Las declaraciones de la presentadora se dieron tras conocerse que Jefferson Farfán argumentó que tener negocios y propiedades no significa contar con dinero en efectivo. El exfutbolista posee varios proyectos y activos, incluidos el centro comercial 'KM40', una marca de ropa, vehículos, inmuebles y un canal de streaming, entre otros.

Magaly resaltó una posible incoherencia en la postura de la 'Foquita'. Según indicó, la existencia de activos a su nombre fue el argumento para exigirle el pago inmediato de la reparación. “O sea, el hecho de que tenga bienes, registros de propiedades, como él indica, ¿significa que debo tener liquidez y él no?”, expresó con desagrado.