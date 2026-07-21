Renato Rossini propone crear un DNI exclusivo para vecinos de Jesús María y su idea genera críticas en redes: "Gastar plata por las..."

Renato Rossini propuso crear un DNI jesusmariano para identificar a los vecinos de Jesús María y acceder a beneficios municipales, pero la iniciativa desató críticas y burlas en redes sociales .

Una propuesta presentada por Renato Rossini durante la campaña para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 generó una intensa discusión en plataformas digitales. El candidato de Alianza para el Progreso a la alcaldía de Jesús María planteó implementar un documento exclusivo para identificar a los residentes del distrito y facilitarles el acceso a beneficios municipales.

La iniciativa fue expuesta durante una entrevista televisiva, pero rápidamente despertó cuestionamientos debido a que el Documento Nacional de Identidad emitido por Reniec ya incluye el domicilio de cada ciudadano. El video comenzó a circular acompañado de memes, comentarios irónicos y críticas contra el también actor.

Renato Rossini explica para qué serviría el documento distrital

Durante su participación en Willax, Rossini señaló que la propuesta buscaría diferenciar a los vecinos de Jesús María mediante una credencial especial.

“Lo que estaba pensando para mis vecinos es crear un DNI jesusmariano“, manifestó el candidato.

Según explicó, antes de emitir el documento se tendría que elaborar un registro para conocer quiénes viven actualmente en el distrito e identificar a los residentes que llegaron recientemente.

“Hacer un censo de todas las personas que son nuevas en Jesús María y todos los que ya vivimos en Jesús María y que tengamos un DNI”, señaló.

El candidato añadió que la credencial permitiría acreditar la residencia y acceder a programas implementados por la municipalidad.

“Tú dices que eres vecino de Jesús María y que te acoges a ciertos beneficios otorgados por el distrito”, explicó.

Cuando la conductora le recordó que el DNI convencional ya contiene la dirección de cada persona, Rossini afirmó que su propuesta sería algo mucho más especial y un documento diferente al de todos.

Usuarios cuestionan la necesidad de crear otra identificación

Las declaraciones provocaron una rápida reacción en redes sociales. Varios usuarios señalaron que no sería necesario emitir una credencial adicional, pues el documento nacional ya permite verificar el distrito de residencia.

“En todos los DNI indica el distrito donde vive la persona, ¿o qué más especial quiere?”, escribió uno de los internautas.

Otro comentario ironizó sobre la iniciativa: “Propongo un DNI nuevo para todos los peruanos que sea digital, tenga chip y diga en qué distrito vivimos... aguanta, ¡ya existe!”.

Las bromas continuaron con frases como “Ese nuevo DNI especial le puedes poner tu apodo de Free Fire” y “¿Qué fuma este tipo?”. Otros cuestionaron el posible uso de recursos públicos con mensajes como “Qué parte no se entiende de Documento Nacional de Identidad”, “Gastar plata por las w...” y “Lo planteó en su cabeza, pero al decirlo a otra persona se dio cuenta que era una mala idea”.

Pasado como actor también fue utilizado para burlarse de su propuesta

La trayectoria de Renato Rossini en la televisión también apareció entre las reacciones. Algunos internautas utilizaron su carrera artística para responder de forma sarcástica a su planteamiento político.

“¿Es actor o cómico?” y “Anda actúa, manito” fueron dos de las frases que acumularon mayor cantidad de interacciones.

Otros usuarios expresaron incomodidad y sorpresa luego de escuchar la entrevista. “Vergüenza ajena tuve al escuchar todo el video” y “Río para no llorar” fueron algunos de los comentarios difundidos.