Horóscopo de HOY martes 14 de julio de 2026 con Jhan Sandoval: entérate qué predicciones marcarán tu vida hoy

Horóscopo de HOY martes 14 de julio de 2026 con Jhan Sandoval: entérate qué predicciones marcarán tu vida hoyÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este martes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este martes 14 de julio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este martes. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.
Horóscopo Aries este martes (marzo 21-abril 20)
Sé prudente con tus inversiones y no confíes asuntos que vinculen dinero a personas poco confiables, podrías ser víctima de robos o pérdidas. En el amor, no permitas que los celos te dominen.
Horóscopo Tauro este martes (abril 21-mayo 21)
Será un día desgastante por el exceso de carga laboral, pero gracias a tu concentración y perseverancia todo estará bajo tu control. En el amor, vuelve la armonía y la estabilidad a tu relación.
Horóscopo Géminis este martes (mayo 22-junio 21)
No te centres en una sola actividad si tienes varios pendientes por avanzar. Habrá presión y complicaciones si no aceleras el paso. En el amor, esa persona es insistente y no se alejará.
Horóscopo Cáncer este martes (junio 22-julio 22)
Tendrás que dividirte entre varias actividades. Necesitas apoyo por parte de tus compañeros si deseas avanzar. En el amor, vuelve esa persona. Evalúa bien si conviene darle una oportunidad.
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Horóscopo Leo este martes (julio 22-agosto 23)
No pierdas la paciencia con tus compañeros. Algunos podrían tomar distancia de ti si notan alguna intolerancia de tu parte. En el amor, sé más constante y atento con esa persona o se alejará.
Horóscopo Virgo este martes (agosto 24-septiembre 23)
Llega a tus manos la cosecha de todo tu esfuerzo. Recibirás un pago pendiente y también una oferta que debes aceptar. Todo cambia y a tu favor. En el amor, se presenta una nueva conquista.
Horóscopo Libra este martes (septiembre 24-octubre 23)
Se cancela una actividad que pensaste tomaría muchas horas de tu jornada. El tiempo libre que tendrás te permitirá atender temas familiares o asuntos domésticos que no atendías por sobrecarga.
Horóscopo Escorpio este martes (octubre 24-noviembre 22)
Llega un dinero que no esperabas. Este monto te permitirá pagar deudas que no te permitían estar tranquilo. En el amor, buscarás acercarte a esa persona y aclarar los malos entendidos.
Horóscopo Sagitario este martes (noviembre 23-diciembre 21)
Cuidado con una persona que puede prometer mucho e incluso darte su palabra y, finalmente, no cumplir con nada de lo pactado. Trabaja solo con quienes tengan sentido de responsabilidad.
Horóscopo Capricornio este martes (diciembre 22-enero 20)
Algunos familiares se están acostumbrando a que tú resuelvas los problemas que se presentan en casa, sin que nadie más participe o colabore contigo. Cambia y sé más exigente con tu entorno.
Horóscopo Acuario este martes (enero 21-febrero 19)
Antes de apostar por un nuevo negocio, viaje o enrumbarte a un cambio laboral, asesórate con alguien que tenga más conocimiento o experiencia que tú. Será lo indicado para avanzar.
Horóscopo Piscis este martes (20 de febrero-marzo 20)
Es posible que alguien reclame por algunas faltas o errores en una gestión que has realizado. La humildad y un diálogo conciliador serán clave para manejar esta situación y poder resolverla.
Jhan Sandoval: horóscopo de este martes
Jhan Sandoval se inició a los 15 años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de este martes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?
La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre