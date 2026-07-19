Fuerte sismo de 5.1 en Junín deja DEVASTADOR saldo: confirman 5 fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados, según Indeci

Un fuerte sismo de magnitud 5.1 en Junín dejó cinco personas fallecidas, numerosos heridos y severos daños en infraestructuras, impulsando la respuesta de equipos de rescate.

Un fuerte sismo de magnitud 5.1 registrado la noche del sábado en la región Junín provocó una tragedia en varias localidades de la zona central del país. El movimiento telúrico causó la muerte de cinco personas, dejó decenas de heridos y generó severos daños en viviendas e infraestructura, obligando a las autoridades a desplegar equipos de rescate y asistencia humanitaria.

Las zonas más afectadas se ubican en la provincia de Chupaca, donde numerosas familias tuvieron que abandonar sus hogares tras el colapso de inmuebles y el riesgo de nuevas emergencias. Mientras continúan las labores de evaluación, entidades del Gobierno Nacional, regional y local mantienen operativos para atender a la población afectada.

Autoridades confirman cinco fallecidos y continúan las labores de rescate en Junín

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas mortales fueron registradas en el sector de Pumpunya, ubicado en el distrito de Chongos Bajo. Tras el sismo, las autoridades advirtieron sobre la posible existencia de personas atrapadas entre los escombros debido al derrumbe de varias viviendas.

Ante la emergencia, brigadas de rescate, personal de salud y equipos especializados fueron movilizados hacia las áreas afectadas para brindar atención inmediata a los heridos y continuar con las labores de búsqueda.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que la Dirección Regional de Salud dispuso el traslado de ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para reforzar la respuesta en la zona. Paralelamente, las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres realizan el monitoreo constante de los daños reportados.

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas comunicó que el sismo ocasionó interrupciones en el suministro eléctrico en diversos distritos, entre ellos Sapallanga, Chilca, Chongos Bajo, Cullhuas, Acostambo, Pazos y Huaribamba. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que no se han detectado daños en la Red Vial Nacional ni afectaciones a los servicios de telecomunicaciones.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, confirmó la magnitud de la emergencia y detalló que "a la fecha se ha confirmado el fallecimiento de cinco personas. Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas. En tanto, está trabajando ahí el gobierno regional, los elementos de primera respuesta, como la Dirección Desconcentrada también de Junín de Indeci se encuentran en la zona".

¿Cuántas personas damnificadas dejó el fuerte sismo en Junín?

Las autoridades también informaron que cientos de pobladores tuvieron que abandonar sus viviendas debido a los daños estructurales ocasionados por el movimiento sísmico. Según los primeros balances, más de 300 personas permanecen damnificadas y reciben asistencia en espacios habilitados para su protección.

Luis Vásquez precisó que distintas instituciones del Estado trabajan de manera coordinada para atender la emergencia y garantizar la seguridad de la población afectada. En las labores participan integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, efectivos de la Policía Nacional y personal del Ejército.

El titular de Indeci señaló que "el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional del Perú y las compañías de División Rápida del Ejército" se encuentran desplegados en la zona con el propósito de brindar apoyo a los ciudadanos, registrar incidencias y recopilar información sobre los daños ocasionados.

Respecto a la atención de las familias afectadas, el funcionario explicó que "hay damnificados que se encuentran en la Plaza de Armas, en el centro poblado de Pumpuya (...) Se les ha entregado carpas, el gobierno regional, frazadas. Son más o menos 300 personas que también en un área común a los cuales se les está asistiendo porque están en tiempo de helada ahorita ahí en Huancayo".