Menor de 7 años en estado crítico tras caer de un juego inflable en Lima: batalla por su vida en UCI

Una niña cayó desde una altura de tres metros y requirió dos cirugías. Su familia acusa falta de seguridad en el juego y falta de comunicación de la empresa responsable.

Niña de 7 años se encuentra en recuperación en UCI del INSN luego de accidentarse en juego inflable en Lima. | Composición Wapa

Niña de 7 años se encuentra en recuperación en UCI del INSN luego de accidentarse en juego inflable en Lima. | Composición Wapa

Una pequeña de siete años se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) tras un severo accidente en un juego inflable del Circuito Mágico del Agua, ubicado en Lima. La niña fue lanzada de la estructura, impactando contra el pavimento desde cerca de tres metros de altura.

El incidente ocurrió la noche del viernes 17 mientras la menor estaba en el lugar con su madre y compañeros. Según la familia, ella estaba sobre un puf en los juegos inflables cuando otro niño impactó la estructura, expulsándola de la zona segura.

"Mi hija cayó de tres a cuatro metros, directamente al suelo. La tomé en mis brazos, sangraba de la nariz y no respondía", relató Yesenia, su madre.

Menor sometida a dos operaciones

La gravedad de sus heridas requirió su traslado urgente al Instituto Nacional de Salud del Niño, donde ha sido sometida a dos cirugías complejas; una de ellas duró seis horas debido a un coágulo en el cerebro.

El cirujano neurológico advirtió a la familia sobre la difícil recuperación que enfrenta y las posibles secuelas permanentes.

La madre también señaló la ausencia de personal calificado para primeros auxilios y la demora en el arribo de la ambulancia, que se extendió entre cinco y diez minutos.

Denuncian falta de seguridad

La familia culpa a Cachuelos Express, empresa a cargo de los juegos, por la supuesta carencia de medidas de protección como mallas o barreras adecuadas.

Además, destacan que ningún representante de la empresa se ha comunicado para conocer la condición de la niña o brindar asistencia.

El padre intentó presentar una denuncia en una comisaría, pero según afirma, fue impedido por el oficial de turno. Criticó que el registro policial incluía una versión falsa que involucraba a un adulto.

Una amiga de la familia también cuestionó la supervisión en la zona de juegos. "Buscamos justicia, no había mallas de seguridad ni inspección. No entiendo cómo la municipalidad aprobó esto", comentó.

Hasta ahora, ni la Municipalidad Metropolitana de Lima ni el Circuito Mágico del Agua han dado declaraciones oficiales. Testigos indican que solo retiraron el juego implicado y limpiaron el área, manteniendo abiertas otras atracciones.