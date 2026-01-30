La mujer que engañó con su embarazo a todo el Perú y desapareció del mapa ¿En dónde está Gabriela Sevilla?

Wapa.pe
Gabriela Sevilla engañó a todo el Perú con un supuesto embarazo pero nadie supo más de ella. 

    El nombre de Gabriela Sevilla se volvió uno de los más comentados en Perú a partir de octubre de 2022, cuando su historia generó una enorme movilización social, mediática y policial por un extraño caso que mezcló desaparición, un supuesto embarazo y una bebé desaparecida.

     La desaparición que encendió las alertas

    El 19 de octubre de 2022, Gabriela Sevilla Torello, una mujer limeña de 30 años, salió de su casa en Surco asegurando que iba a la Clínica Internacional de San Borja porque había iniciado trabajo de parto y se dirigía allí en taxi para dar a luz a su bebé, a quien llamaría Martina. Desde ese momento, no regresó ni llegó a su destino, lo que desató una búsqueda masiva de parte de su familia, la Policía Nacional del Perú (PNP) y diversas instituciones del Estado.

     Reaparición sin bebé y sorpresa médica

    Dos días después, Gabriela fue hallada en el distrito de Villa María del Triunfo, sin Martina y en estado de shock. Fue llevada al Hospital Militar Central, donde se determinó, de forma oficial, que no estaba embarazada ni presentaba signos de parto reciente.

    Este diagnóstico provocó incredulidad entre parte de la ciudadanía y de sus propios familiares, que aseguraban que ella sí había estado gestando.

     Giro de la historia: ya no fue secuestro ni embarazo

    Tras el impacto inicial, las autoridades comenzaron a revisar los hechos y los documentos aportados. Se descubrió que no existían registros médicos de control prenatal o atención de un embarazo en los centros de salud, y que la supuesta ecografía presentada también estaba en duda, según investigaciones del entorno.

    La Policía y el Ministerio Público consideraron que todo el relato pudo haber sido armado o exagerado, lo que convirtió al caso en uno de los eventos más mediáticos y polémicos de Perú en 2022.

    Investigaciones y acusaciones legales

    En julio de 2023, la Fiscalía de Lima abrió una investigación preparatoria contra Gabriela Sevilla como parte de una pesquisa por los presuntos delitos de falsedad genérica y falsificación de documentos, entre otros, por el impacto que su versión tuvo en gastos, movilización de recursos y confusión pública.

    La acusación está relacionada con el perjuicio causado a su expareja, quien habría sostenido gastos y planeado un futuro con la supuesta bebé, así como por el uso de documentos que podrían no ser auténticos.

     Perfil de Gabriela y repercusiones

    Según reportes periodísticos posteriores, Gabriela Sevilla estudiaba Hotelería y Turismo y era activa en redes sociales, donde compartía su vida y actividades antes de convertirse en protagonista de esta historia que movilizó instituciones enteras.

    El caso también ha generado discusión sobre la responsabilidad de los medios al difundir alertas sin verificación completa y sobre cómo manejar informaciones sensibles que pueden involucrar desapariciones o derechos de menores.

    ¿Dónde está ahora Gabriela Sevilla?

    Tras los hechos y la apertura de la investigación fiscal, Gabriela ha mantenido un perfil bajo y no se tienen reportes públicos de apariciones recientes o declaraciones públicas sobre el caso en 2025 o 2026

