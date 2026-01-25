Gobierno del Perú oficializa el nombre del año 2026: conoce cuál es y qué significa

El Gobierno oficializó el nombre del año 2026 como “Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia” , una denominación que marcará las prioridades políticas del Estado.

El Gobierno ya definió cómo se identificará oficialmente el año en todos los documentos del Estado. A través de un decreto supremo publicado en el diario El Peruano, el Ejecutivo encabezado por José Jerí estableció la denominación que acompañará al 2026 en la administración pública y en la comunicación institucional.

La decisión no solo tiene un valor simbólico, sino que marca las prioridades políticas que guiarán la gestión estatal durante los próximos doce meses.

¿Cómo se llamará oficialmente el año 2026 en el Perú?

Mediante el Decreto Supremo N.º 141-2025-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros dispuso que el 2026 lleve por nombre “Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia”.

Esta denominación deberá figurar obligatoriamente en todos los documentos oficiales de las entidades públicas, desde ministerios hasta gobiernos regionales y municipales. Además, el Ejecutivo invitó a las instituciones privadas a adoptar el mismo nombre en sus comunicaciones formales.

La medida se enmarca dentro de la Política General de Gobierno 2025-2026: Transición Democrática y Reconciliación Nacional, donde uno de los ejes centrales es garantizar la estabilidad institucional, promover elecciones transparentes y reforzar la confianza ciudadana en el Estado.

Entre los objetivos de esta política destacan:

El respeto a la libertad de prensa.

La autonomía de los organismos electorales.

El fortalecimiento de la rendición de cuentas.

La lucha contra la corrupción en todos los niveles.

¿Qué función cumple el nombre del año en el país?

En el sistema peruano, la denominación anual cumple un rol más amplio que lo meramente administrativo. Funciona como una guía temática que orienta la gestión pública hacia determinados valores o prioridades nacionales.

Además, permite generar un marco común de referencia para las políticas públicas, facilita la comunicación institucional y refuerza la memoria colectiva sobre los retos y objetivos de cada periodo presidencial.

Nombres en los últimos años

2025: Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. El documento publicado en el diario oficial El Peruano menciona que la frase aprobada debe figurar en los documentos oficiales y que el Ministerio de Cultura determina la traducción de la denominación del año 2025 a las lenguas indígenas u originarias correspondientes.

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. El documento publicado en el diario oficial El Peruano menciona que la frase aprobada debe figurar en los documentos oficiales y que el Ministerio de Cultura determina la traducción de la denominación del año 2025 a las lenguas indígenas u originarias correspondientes. 2024: Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las batallas de Junín y Ayacucho. Este nombre se utiliza en los documentos oficiales de las instituciones públicas.

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las batallas de Junín y Ayacucho. Este nombre se utiliza en los documentos oficiales de las instituciones públicas. 2023: Año de la unidad, la paz y el desarrollo. Esta denominación responde a la promoción del diálogo en todos los niveles de gobierno para mejorar la aplicación de las políticas nacionales y los valores democráticos, con el objetivo de fortalecer la cultura de paz y los derechos de la ciudadanía.

Año de la unidad, la paz y el desarrollo. Esta denominación responde a la promoción del diálogo en todos los niveles de gobierno para mejorar la aplicación de las políticas nacionales y los valores democráticos, con el objetivo de fortalecer la cultura de paz y los derechos de la ciudadanía. 2022: Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. La denominación destaca la respuesta ante la pandemia de COVID-19 y la reactivación económica, además de señalar que el Ministerio de Cultura se encarga de la traducción de la denominación del año a lenguas indígenas u originarias.

Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. La denominación destaca la respuesta ante la pandemia de COVID-19 y la reactivación económica, además de señalar que el Ministerio de Cultura se encarga de la traducción de la denominación del año a lenguas indígenas u originarias. 2021: Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia. Se asignó este nombre para impulsar acciones que resalten el significado histórico y político.

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia. Se asignó este nombre para impulsar acciones que resalten el significado histórico y político. 2020: Año de la universalización de la salud. El nombre prioriza la relevancia del sector social en salud y educación en el Perú.

Año de la universalización de la salud. El nombre prioriza la relevancia del sector social en salud y educación en el Perú. 2019: Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. La denominación subraya el compromiso estatal en garantizar la ética pública y el respeto al Estado de Derecho, considerándolo un requisito para el desarrollo social, económico y político.

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. La denominación subraya el compromiso estatal en garantizar la ética pública y el respeto al Estado de Derecho, considerándolo un requisito para el desarrollo social, económico y político. 2018: Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional. El Gobierno dispuso esta denominación para promover el entendimiento y la unidad en el país, en un contexto de búsqueda de consensos. Ese mismo año, se declaró el periodo 2018-2027 como el “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”, resaltando el compromiso con la equidad de género.

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional. El Gobierno dispuso esta denominación para promover el entendimiento y la unidad en el país, en un contexto de búsqueda de consensos. Ese mismo año, se declaró el periodo 2018-2027 como el “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”, resaltando el compromiso con la equidad de género. 2017: Año del buen servicio al ciudadano. El Ejecutivo eligió este nombre para enfatizar la importancia de colocar a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas, impulsando la modernización del Estado y orientando la gestión hacia la atención eficiente de las necesidades de la población.

Año del buen servicio al ciudadano. El Ejecutivo eligió este nombre para enfatizar la importancia de colocar a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas, impulsando la modernización del Estado y orientando la gestión hacia la atención eficiente de las necesidades de la población. 2016: Año de la Consolidación del Mar de Grau. Esta denominación buscó fortalecer la identidad nacional y reconocer la importancia del mar peruano como fuente de desarrollo y soberanía. El Gobierno destacó la relevancia de aprovechar sosteniblemente los recursos marítimos en beneficio de todos los peruanos.

¿Por qué es relevante esta tradición en el Perú?

El nombre del año en el Perú no es solo una frase decorativa. Representa un mensaje político que sintetiza las prioridades del Gobierno y sirve como recordatorio permanente de los compromisos asumidos ante la ciudadanía.