Año 2026 en Perú: cuál es su nombre oficial y por qué el Estado lo designa así

El Gobierno peruano anunciará antes del 15 de enero el nombre oficial del año 2026. Conoce el origen de esta tradición y cómo se definió el 2025.

El Presidente del Perú y el Consejo de Ministros son las personas que eligen el nombre. | Composición Wapa

Desde hace más de seis décadas, el inicio de cada año en el Perú no solo marca un cambio en el calendario, sino también una definición política y simbólica. El Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros, asume la tarea de establecer cómo será denominado oficialmente el nuevo año, una decisión que busca condensar en una sola frase los ejes que orientarán la gestión gubernamental.

Aunque para muchos pasa desapercibido, el nombre del año tiene un peso institucional importante: funciona como una señal de las prioridades del Estado y acompaña todas las comunicaciones oficiales a lo largo de los doce meses. Por eso, cada anuncio despierta expectativa y debate sobre el mensaje que el Gobierno quiere proyectar.

El significado detrás del nombre oficial de cada año

La tradición de asignar un nombre al año se mantiene vigente desde 1962 y responde a una práctica que combina gestión administrativa con contenido político. El título elegido debe representar los valores, objetivos y desafíos que el Gobierno considera centrales para el país en ese periodo.

En el caso de 2026, se prevé que el anuncio se realice antes del 15 de enero y que el nombre refleje las prioridades del Ejecutivo liderado por José Jerí. Una vez oficializado, el nombre tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre y será de uso obligatorio en todos los documentos del sector público. En el ámbito privado, su adopción no es obligatoria, aunque muchas empresas e instituciones lo incorporan para alinearse con el discurso oficial.

El antecedente inmediato: así se definió el nombre del 2025

El proceso de elección del nombre del año anterior estuvo marcado por propuestas y cambios de rumbo. Inicialmente, durante el gobierno de Dina Boluarte, se planteó que el 2025 lleve el título de “Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión”, como una forma de reconocer su rol en la independencia y en la redacción de la primera Constitución del país. La iniciativa, promovida desde La Libertad y respaldada por autoridades regionales, buscaba poner en valor su legado histórico.

Sin embargo, esta propuesta no llegó a concretarse. Finalmente, el Ejecutivo optó por un enfoque distinto y, mediante el Decreto Supremo N.° 149-2024 publicado en el Diario Oficial El Peruano, se estableció que el 2025 sería el “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”. El decreto fue suscrito por la presidenta Boluarte y el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, dejando claro que la reactivación económica sería el eje central del mensaje institucional.

Con ese antecedente, la expectativa ahora se centra en conocer cuál será el concepto que marcará el 2026 y qué prioridades buscará destacar el Gobierno en un contexto político y social aún desafiante.

¿Cuáles fueron los últimos nombres oficiales de los últimos años en el Perú?