Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Minedu revela cambio drástico en las primeras vacaciones del año escolar 2026: Conoce qué pasará en mayo

El año escolar comenzará el lunes 16 de marzo y estará organizado en cinco periodos de gestión a lo largo del año, incorporando además una modificación en el calendario de las vacaciones escolares.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Minedu revela cambio drástico en las primeras vacaciones del año escolar 2026: Conoce qué pasará en mayo
    Minedu revela cambio drástico en las primeras vacaciones del año escolar 2026
    Minedu revela cambio drástico en las primeras vacaciones del año escolar 2026: Conoce qué pasará en mayo

    El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer el cronograma oficial del Año Escolar 2026, documento que fija los lineamientos para el desarrollo de la educación pública a nivel nacional.

    Según lo establecido, el lunes 16 de marzo marcará el retorno a clases de millones de escolares, luego de una etapa previa de planificación y gestión administrativa que se iniciará en los colegios desde los primeros días del mes. Este calendario también incorpora nuevas fechas para las vacaciones escolares de mayo. A continuación, los detalles clave.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Marina lanza aviso urgente por oleajes anómalos y fija plazo para suspensión de actividades

    ¿Cuándo comienzan las vacaciones escolares de mayo 2026?

    De acuerdo con lo informado por el Minedu, el primer periodo de vacaciones del Año Escolar 2026 se llevará a cabo del 18 al 22 de mayo. Este receso corresponde al segundo bloque de semanas de gestión contemplado en el cronograma oficial.

    Cabe precisar que, durante las vacaciones de los estudiantes, los docentes y equipos directivos continúan con actividades académicas, participando en jornadas de capacitación y planificación pedagógica orientadas a fortalecer la calidad del servicio educativo. El Minedu publicará el cronograma completo con todas las fechas del año escolar.

    BloquesDuraciónFechas 2026
    Primer bloque de semanas de gestión02 semanasDel 2 al 13 de marzo
    Primer bloque de semanas lectivas09 semanasDel 16 de marzo al 15 de mayo
    Segundo bloque de semanas de gestión01 semanaDel 18 al 22 de mayo
    Segundo bloque de semanas lectivas09 semanasDel 25 de mayo al 24 de julio
    Tercer bloque de semanas de gestión02 semanasDel 27 de julio al 07 de agosto
    Tercer bloque de semanas lectivas09 semanasDel 10 de agosto al 09 de octubre
    Cuarto bloque de semanas de gestión01 semanaDel 12 al 16 de octubre
    Cuarto bloque de semanas de semanas lectivas09 semanasDel 19 de octubre al 18 de diciembre
    Quinto bloque de semanas de gestión02 semanasDel 21 al 31 de diciembre

    ¿Hasta qué fecha se puede realizar la matrícula escolar 2026?

    Según el cronograma fijado por el Ministerio de Educación (Minedu), el proceso de matrícula escolar podrá completarse hasta el 19 de enero. Las familias tienen la posibilidad de elegir entre más de 150 instituciones educativas, disponibles a través de las 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) habilitadas en diversas regiones del país.

    Este procedimiento abarca jurisdicciones como Lima, Callao, Arequipa, Tacna y Moquegua, donde se concentran los principales puntos de atención para efectuar el trámite. Asimismo, el Minedu precisó que el calendario escolar oficial establece la planificación académica que regirá durante todo el año 2026 en los colegios públicos del Perú.

    SOBRE EL AUTOR:
    Minedu revela cambio drástico en las primeras vacaciones del año escolar 2026: Conoce qué pasará en mayo
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿Tu zona se verá afectada?

    David vs Goliat: Indecopi resolvió así la apelación de María Pía Copello frente a Starbucks

    EsSalud: requisitos clave para asegurar a tu hijo mayor de 18 años y cómo hacerlo paso a paso

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    ¿Tienes saldo disponible en tu AFP? Conoce quiénes pueden rectificar su solicitud y retirar su dinero acumulado

    Lo más vistos en Ocio

    Inscripción militar obligatoria 2026: esta es la multa que recibirán los jóvenes que no se registren en Ejército, FAP o Marina

    ALARMA MUNDIAL: La ciudad más poblada del mundo se está HUNDIENDO y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

    ¿Necesitas actualizar tu Sisfoh? Conoce cómo cambiar tu clasificación económica en 2026

    Temblor en Perú hoy, domingo 11 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    VER 'X-Men 97', capítulo 8 COMPLETO en español latino: LINK para ver ONLINE el estreno de Marvel

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Hotel New Lima

    plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

    PRECIO

    S/ 55.00
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Tour Marino Callao

    Full day de playa en Yate, nada con lobos marinos en Islas Palomino

    PRECIO

    S/ 119.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;