El año escolar comenzará el lunes 16 de marzo y estará organizado en cinco periodos de gestión a lo largo del año, incorporando además una modificación en el calendario de las vacaciones escolares .

El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer el cronograma oficial del Año Escolar 2026, documento que fija los lineamientos para el desarrollo de la educación pública a nivel nacional.

Según lo establecido, el lunes 16 de marzo marcará el retorno a clases de millones de escolares, luego de una etapa previa de planificación y gestión administrativa que se iniciará en los colegios desde los primeros días del mes. Este calendario también incorpora nuevas fechas para las vacaciones escolares de mayo. A continuación, los detalles clave.

¿Cuándo comienzan las vacaciones escolares de mayo 2026?

De acuerdo con lo informado por el Minedu, el primer periodo de vacaciones del Año Escolar 2026 se llevará a cabo del 18 al 22 de mayo. Este receso corresponde al segundo bloque de semanas de gestión contemplado en el cronograma oficial.

Cabe precisar que, durante las vacaciones de los estudiantes, los docentes y equipos directivos continúan con actividades académicas, participando en jornadas de capacitación y planificación pedagógica orientadas a fortalecer la calidad del servicio educativo. El Minedu publicará el cronograma completo con todas las fechas del año escolar.

Bloques Duración Fechas 2026 Primer bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 2 al 13 de marzo Primer bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 16 de marzo al 15 de mayo Segundo bloque de semanas de gestión 01 semana Del 18 al 22 de mayo Segundo bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 25 de mayo al 24 de julio Tercer bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 27 de julio al 07 de agosto Tercer bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 10 de agosto al 09 de octubre Cuarto bloque de semanas de gestión 01 semana Del 12 al 16 de octubre Cuarto bloque de semanas de semanas lectivas 09 semanas Del 19 de octubre al 18 de diciembre Quinto bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 21 al 31 de diciembre

¿Hasta qué fecha se puede realizar la matrícula escolar 2026?

Según el cronograma fijado por el Ministerio de Educación (Minedu), el proceso de matrícula escolar podrá completarse hasta el 19 de enero. Las familias tienen la posibilidad de elegir entre más de 150 instituciones educativas, disponibles a través de las 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) habilitadas en diversas regiones del país.