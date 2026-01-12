Marina lanza aviso urgente por oleajes anómalos y fija plazo para suspensión de actividades

Oleajes anómalos afectarán el litoral norte y centro del Perú del 11 al 16 de enero de 2026. Marina e INDECI emiten recomendaciones de prevención.

El comportamiento del mar cambiará de forma significativa en los próximos días. La Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación, emitió un aviso preventivo por la presencia de oleajes anómalos que impactarán el litoral norte y centro del país entre el domingo 11 y el viernes 16 de enero de 2026. El fenómeno implicará un aumento inusual en la altura y energía de las olas, lo que podría generar escenarios de riesgo para quienes realizan actividades cerca o dentro del mar.

Las autoridades marítimas recalcaron que este tipo de oleaje no responde a mareas comunes, sino a condiciones oceánicas que intensifican el movimiento del agua, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en playas expuestas al océano abierto.

Zonas del litoral con mayor riesgo por oleajes anómalos

El reporte oficial señala que las playas más vulnerables serán aquellas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el noroeste, ubicadas entre Tumbes y San Juan de Marcona. En estos sectores, el mar presentará oleaje ligero a moderado, suficiente para alterar la dinámica habitual de las olas y afectar a pescadores artesanales, bañistas y pequeñas embarcaciones.

En contraste, el tramo sur del litoral, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, mantendrá condiciones normales durante todo el periodo de vigencia del aviso, sin alteraciones significativas en el estado del mar.

Cómo evolucionará el oleaje en el norte y centro del país

La Dirección de Hidrografía y Navegación detalló el comportamiento progresivo del fenómeno según cada zona costera.

En el litoral norte (Tumbes–Salaverry), el oleaje del noroeste aparecerá de forma ligera desde la tarde del domingo 11, incrementándose a moderado a partir de la tarde del lunes 12, para luego disminuir nuevamente a ligero en la mañana del miércoles 14.

En el litoral centro (sur de Salaverry–San Juan de Marcona), las primeras variaciones se registrarán desde la tarde del lunes 12 con oleaje ligero, alcanzando intensidad moderada la mañana del martes 13 y retornando a condiciones más estables el miércoles 14.

Recomendaciones de seguridad ante el incremento del oleaje

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a gobiernos regionales y municipales a reforzar la difusión de medidas preventivas. Entre las principales recomendaciones figuran la suspensión de actividades recreativas, deportivas y pesqueras en zonas afectadas, así como asegurar o retirar embarcaciones menores hacia tierra firme.

También se aconseja evitar el ingreso al mar, no acampar en áreas cercanas a la orilla y restringir la exposición en puntos considerados de riesgo. El monitoreo del evento se mantiene activo a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con la Marina y las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres.

¿Qué distingue a un oleaje anómalo?

De acuerdo con la autoridad marítima, los oleajes anómalos se caracterizan por un incremento fuera de lo normal en la altura y fuerza de las olas. En eventos catalogados como ligeros, las olas pueden superar hasta en 50 % su tamaño habitual, mientras que en casos más intensos pueden duplicar o incluso triplicar su altura.