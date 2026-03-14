Ethel Pozo y Yaco Eskenazi hablaron con la prensa sobre los rumores de un supuesto romance que los vincula desde 2018, afirmando cómo es su relación.

Los conductores de 'La granja VIP', Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, ofrecieron declaraciones a la prensa donde abordaron los rumores que durante años los vincularon sentimentalmente. Las especulaciones surgieron cuando ambos coincidían como presentadores en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. Durante el encuentro con los medios, Ethel y Yaco aprovecharon para aclarar estos rumores y la hija de Gisela Valcárcel reveló qué reacción tuvo Natalie Vértiz cuando esta decidió escribirle.

Ethel Pozo explica cómo surgió el rumor y revela que escribió a Natalie Vértiz

En la conferencia realizada el viernes 13 de marzo, Ethel Pozo recordó que los comentarios sobre un supuesto romance empezaron a circular en 2018 dentro de los ambientes de América Televisión. La conductora reiteró que las versiones carecían de fundamento y que entre ambos siempre existió únicamente una amistad. “Ese rumor no tiene pies ni cabeza. Nosotros hemos mantenido siempre una amistad”.

La presentadora también dejó en claro que jamás existió la posibilidad de iniciar una relación con su compañero de conducción. “Ni en esta ni en otra vida”, señaló, al explicar que parte de la especulación surgió cuando ambos participaron en una obra infantil realizada en el Teatro Municipal, experiencia que solo reforzó su vínculo profesional.

Asimismo, relató que en aquel momento decidió comunicarse directamente con Natalie Vértiz, esposa de Eskenazi, con el objetivo de evitar malos entendidos. “Dije: ‘Igual mejor le escribo a Natalie porque es algo feo que se diga’. Y ella me dijo: ‘No tienes nada que escribir’. Aun así, lo hice porque me parecía importante que no quedara espacio para la duda. Jamás de los jamases hubo algo,” afirmó.

Yaco Eskenazi asegura que entre ellos solo existe una amistad

Por su parte, Yaco Eskenazi reflexionó sobre cómo muchas veces se cuestiona la posibilidad de que un hombre y una mujer mantengan una relación cercana sin que exista un vínculo sentimental. “A veces es difícil para las personas pensar que un hombre y una mujer puedan convivir, ser amigos, trabajar y que no pase nada más”.

El conductor añadió que este tipo de especulaciones suelen surgir por comentarios o interpretaciones sin fundamento. “Entonces, se inventan, especulan y algunas personas son muy ligeras en soltar información que puede hacer que la gente crea que hay cosas, pero definitivamente no... Siento que es maldad pura”.