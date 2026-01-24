Corte de agua afectará hasta por 12 horas a cuatro distritos este 25 y 26 de enero: mira si el tuyo está en la listaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal informó que este domingo 25 y lunes 26 de enero se realizarán cortes de agua en varios distritos de Lima Metropolitana por trabajos de mantenimiento programados. Estas medidas buscan garantizar la calidad del agua y el buen funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y distribución.
La mayoría de los cortes se deben a la limpieza de reservorios, mientras que algunas interrupciones puntuales responden a cortes de electricidad que afectan el funcionamiento de ciertos pozos.
Corte de agua este 25 de enero: zonas y horarios
Lurigancho
- Áreas afectadas: Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa, Calle 14 hasta la calle 28 (Sector 137)
- Horario de corte: Desde las 08:00 m. hasta las 08:00 p.m.
- Áreas afectadas: Urb. El Mirasol de Huampaní 4Ta etapa, Mz A1-B1-C1-D1-E1-Z-Y. (Sector 137)
- Horario de corte: Desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m.
Corte de agua este 26 de enero: zonas y horarios
Ate
- Áreas afectadas: A.H Huaycán zona Z UCV 232 - 232b - 234 - 235. Afecta CR-284 ALA R-1 ALA
- Sector: 150
- Horario de corte: Desde las 07:00 am. hasta las 07:00 p.m.
- Motivo del corte: Limpieza de reservorio
Lurigancho
- Áreas afectadas: Asoc. Compradores Comdominio Los Jazmines, Asoc. Resid. Cajamarquilla, Asoc. Millenium, Asoc. Los Claveles, Asoc. Los Alisos, Urb. Progesiva Los Aviadores I y II, Resid. Virgen del Buen Paso, Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla, Urb. Asoc. Viv. Mantaro, A.h. Pampas Los Olivares de Villa Leticia, Asoc. Señor de Murahuay.
- Sector: 135
- Horario de corte: Desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m.
- Motivo del corte: Limpieza de reservorio