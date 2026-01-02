Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Sube el pasaje de alimentadores del Metropolitano: estas son las tres rutas que costarán S/ 3.50 desde el lunes 5 de enero

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao implementará una nueva tarifa integrada de S/ 3.50 para tres rutas alimentadoras del Metropolitano desde el 5 de enero.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sube el pasaje de alimentadores del Metropolitano: estas son las tres rutas que costarán S/ 3.50 desde el lunes 5 de enero
    Cambio en el Metropolitano: alimentadores incrementan pasaje y fijan tarifa de S/ 3.50 | Composición: Wapa / Captura de pantalla Andina
    Sube el pasaje de alimentadores del Metropolitano: estas son las tres rutas que costarán S/ 3.50 desde el lunes 5 de enero

    La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció cambios en el esquema tarifario del Metropolitano que impactarán directamente a miles de usuarios del norte de la ciudad. A partir de la próxima semana, tres rutas alimentadoras adoptarán una tarifa integrada que unifica el costo del viaje. La medida busca reforzar el uso del sistema como un servicio de transporte articulado.

    wapa.pe

    VER MÁS: ¿Habrá un fuerte terremoto este 2026 en Perú? Vidente advierte sobre gran sismo que afectará Lima

    ATU confirma nueva tarifa integrada en tres rutas alimentadoras del Metropolitano

    Desde el lunes 5 de enero entrará en vigencia un ajuste en el costo del pasaje de los alimentadores Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra del Metropolitano, los cuales pasarán a cobrar una tarifa única de S/ 3.50. Así lo informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), precisando que el nuevo monto aplicará tanto para quienes conecten con el terminal Naranjal como para aquellos que solo realicen desplazamientos dentro de estas rutas.

    Con esta modificación, los usuarios podrán realizar viajes integrados desde distritos como Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta Villa El Salvador con un solo pago, siempre que el traslado completo, alimentador y troncal, se realice dentro de un plazo máximo de dos horas con dos minutos.

    La ATU detalló que, al ingresar al terminal Naranjal y validar la tarjeta, no se efectuará un cobro adicional. Del mismo modo, el importe será el mismo, aunque el pasajero decida descender antes de llegar a dicha estación, ya que el descuento se realiza al momento de abordar el alimentador.

    Cabe recordar que, anteriormente, algunos de estos recorridos tenían una tarifa de S/ 1.50 cuando no se utilizaba el servicio troncal. Sin embargo, el cambio responde a la lógica de integración del sistema. “En ese sentido, la ATU recuerda que este sistema de transporte masivo ha sido diseñado para viajes largos e integrados (alimentador + troncal) y no para trayectos cortos”, se lee en la misiva.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Expertos advierten sobre franja de silencio sísmico en Chimbote: ¿dónde está la otra zona crítica del Perú?

    Viajes integrados mantendrán un solo pago hasta Villa El Salvador

    Los usuarios que partan desde Puente Piedra, Comas o Los Olivos podrán enlazar los terminales Naranjal y Matellini sin asumir un cobro extra, siempre que utilicen las rutas alimentadoras comprendidas en este esquema. Esta facilidad permite completar el trayecto hasta Villa El Salvador bajo una misma tarifa.

    El pago de S/ 3.50 se realizará al momento de subir al primer bus alimentador, utilizando la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. Al llegar al terminal Naranjal e ingresar al servicio troncal, el sistema reconocerá la validación previa y no efectuará un nuevo descuento. La misma lógica se aplicará en Matellini cuando el pasajero tome el alimentador para finalizar su recorrido.

    Para quienes se desplacen en dirección contraria, de sur a norte, el proceso varía ligeramente. En ese caso, se cobrará S/ 3.20 al ingresar a una estación del troncal y, al abordar el alimentador en el terminal Naranjal, se añadirá un monto de S/ 0.30. De esta manera, el costo total del viaje integrado también alcanzará los S/ 3.50.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sube el pasaje de alimentadores del Metropolitano: estas son las tres rutas que costarán S/ 3.50 desde el lunes 5 de enero
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: Ellos son los beneficiarios

    Temblor en Perú hoy, viernes 2 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

    Academia IPD abre preinscripciones 2026: LINK OFICIAL para talleres deportivos de verano gratuitos

    Gobierno detalla nueva pensión mínima de S/ 1.000 y los requisitos para acceder en 2026

    Lo más vistos en Ocio

    ¿Habrá un fuerte terremoto este 2026 en Perú? Vidente advierte sobre gran sismo que afectará Lima

    Conoce el distrito de Lima donde no se usó pirotecnia: "Respeto a los animales, silencio total"

    ¡DRAMÁTICO GIRO! Louis Vuitton denunció a peruano por venta de productos falsos: Ahora él los demanda por USD 20 millones

    La IA lo DECRETÓ: Las 5 carreras universitarias que nadie debería estudiar el 2026 porque no tendrían trabajo

    Bono por escolaridad para enero 2026: ¿Quiénes serán los beneficiarios de los S/400?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;