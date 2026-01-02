La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao implementará una nueva tarifa integrada de S/ 3.50 para tres rutas alimentadoras del Metropolitano desde el 5 de enero.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció cambios en el esquema tarifario del Metropolitano que impactarán directamente a miles de usuarios del norte de la ciudad. A partir de la próxima semana, tres rutas alimentadoras adoptarán una tarifa integrada que unifica el costo del viaje. La medida busca reforzar el uso del sistema como un servicio de transporte articulado.

ATU confirma nueva tarifa integrada en tres rutas alimentadoras del Metropolitano

Desde el lunes 5 de enero entrará en vigencia un ajuste en el costo del pasaje de los alimentadores Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra del Metropolitano, los cuales pasarán a cobrar una tarifa única de S/ 3.50. Así lo informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), precisando que el nuevo monto aplicará tanto para quienes conecten con el terminal Naranjal como para aquellos que solo realicen desplazamientos dentro de estas rutas.

Con esta modificación, los usuarios podrán realizar viajes integrados desde distritos como Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta Villa El Salvador con un solo pago, siempre que el traslado completo, alimentador y troncal, se realice dentro de un plazo máximo de dos horas con dos minutos.

La ATU detalló que, al ingresar al terminal Naranjal y validar la tarjeta, no se efectuará un cobro adicional. Del mismo modo, el importe será el mismo, aunque el pasajero decida descender antes de llegar a dicha estación, ya que el descuento se realiza al momento de abordar el alimentador.

Cabe recordar que, anteriormente, algunos de estos recorridos tenían una tarifa de S/ 1.50 cuando no se utilizaba el servicio troncal. Sin embargo, el cambio responde a la lógica de integración del sistema. “En ese sentido, la ATU recuerda que este sistema de transporte masivo ha sido diseñado para viajes largos e integrados (alimentador + troncal) y no para trayectos cortos”, se lee en la misiva.

Viajes integrados mantendrán un solo pago hasta Villa El Salvador

Los usuarios que partan desde Puente Piedra, Comas o Los Olivos podrán enlazar los terminales Naranjal y Matellini sin asumir un cobro extra, siempre que utilicen las rutas alimentadoras comprendidas en este esquema. Esta facilidad permite completar el trayecto hasta Villa El Salvador bajo una misma tarifa.

El pago de S/ 3.50 se realizará al momento de subir al primer bus alimentador, utilizando la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. Al llegar al terminal Naranjal e ingresar al servicio troncal, el sistema reconocerá la validación previa y no efectuará un nuevo descuento. La misma lógica se aplicará en Matellini cuando el pasajero tome el alimentador para finalizar su recorrido.