Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Expertos advierten sobre franja de silencio sísmico en Chimbote: ¿dónde está la otra zona crítica del Perú?

El sismo de 6.0 y la falta de actividad en ciertas zonas generan preocupación. Especialistas advierten sobre las condiciones que podrían agravar las consecuencias.

    Franjas de silencio sísmico mantienen en alerta a especialistas | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina
    La posibilidad de un fuerte sismo mantiene en alerta a especialistas y autoridades, especialmente en las denominadas franjas de silencio sísmico, donde la energía tectónica se acumula sin liberarse por largos periodos. Según el Colegio de Ingenieros del Perú, estas zonas representan un riesgo latente y la preocupación crece: además de Chimbote, ¿cuál es la otra área crítica del país que podría enfrentar un terremoto inesperado?

    Franjas de silencio sísmico mantienen en alerta a especialistas

    La inquietud sobre el riesgo sísmico volvió a intensificarse tras el movimiento telúrico de magnitud 6,0 registrado la noche del 27 de diciembre, cuyo epicentro se ubicó a 67 kilómetros al oeste de Chimbote y a 52 kilómetros de profundidad, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú. Este evento reavivó las advertencias sobre zonas donde la actividad sísmica ha sido escasa durante décadas, pero donde el peligro sigue latente.

    A esta situación se suma la combinación de edificaciones vulnerables y una elevada concentración poblacional en determinadas áreas del país, factores que podrían multiplicar las consecuencias de un sismo de mayor intensidad. Para los especialistas, no se trata solo del historial geológico, sino también de las condiciones urbanas que incrementan el nivel de riesgo.

    En diálogo con Infobae Perú, Miguel Estrada Mendoza, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, alertó sobre dos amplios corredores que concentran esta amenaza: uno que abarca el tramo entre Lima y Chimbote, y otro que se extiende desde Tacna hasta Arica, en la frontera con Chile.

    El ingeniero explicó que ambas zonas llevan más de un siglo sin registrar terremotos de gran magnitud, una señal que apunta a la acumulación progresiva de energía tectónica.

    Antecedentes como el sismo del 2001 en el sur del país, que afectó severamente a Arequipa, Moquegua y Tacna y generó un tsunami en Camaná, refuerzan la preocupación, ya que aquel episodio solo liberó una parte de la energía almacenada en la región.

    Expertos advierten de las zonas más vulnerables ante gran terremoto

    Tras el reciente movimiento telúrico en Áncash, volvió a ponerse en evidencia la fragilidad de amplios sectores del país frente a un terremoto de gran magnitud. El ingeniero Estrada recordó que el evento más devastador registrado ocurrió en 1746, cuando un sismo estimado entre 8,5 y 8,7 destruyó el Callao y generó un tsunami en la costa. “Un sismo de esta magnitud podría repetirse en cualquier momento”, advirtió.

    El especialista señaló que el peligro es mayor en zonas urbanas con alta presencia de viviendas informales, especialmente en distritos periféricos de Lima. Según precisó, entre el 70% y 80% de las casas en el Perú han sido levantadas mediante autoconstrucción, muchas de ellas sobre suelos blandos o arenosos que amplifican las ondas sísmicas y pueden licuarse durante un terremoto.

    Estrada también alertó que áreas como Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, sufrirían graves daños en sus servicios básicos ante un sismo fuerte: “sus tuberías de agua y desagüe van a colapsar”. A este escenario se suma el riesgo de tsunami en distritos costeros.

    Estos son:

    1. La Punta
    2. San Miguel
    3. Magdalena
