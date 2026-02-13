De acuerdo con lo señalado por Deidad Benalcázar , el supuesto “cónyuge”, a quien asegura no haber visto nunca, ha contraído matrimonio en tres oportunidades.

Lo que empezó como un trámite virtual para renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) terminó revelando una situación insólita para Deidad Judith Benalcázar Luna, de 51 años. Según contó al medio Latina, en marzo de 2025 ingresó a la aplicación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde el sistema le solicitó actualizar su estado civil. Aunque tenía la certeza de figurar como soltera, fue informada de que aparecía como casada desde 1996, con un matrimonio celebrado en la Municipalidad de Huaral.

Tras conocer ese dato, se comunicó con la entidad para pedir explicaciones y le confirmaron que existía un acta de matrimonio inscrita a su nombre. “Llamo al Reniec y me atiende una señorita. Me preguntó si era casada y yo le respondí que no, que nunca me había casado. Me dijo que había un acta de la Municipalidad de Huaral del año 1996”, relató. Sin embargo, no recibió información sobre cómo un tercero habría utilizado sus datos para registrar ese supuesto enlace.

También figuraba con un pasaporte que nunca tramitó

La historia no era nueva para ella. En 2010, cuando acudió a la Superintendencia Nacional de Migraciones para solicitar su primer pasaporte, detectó otra irregularidad. “En Migraciones me dijeron que yo iba a sacar un duplicado. Me pareció extraño porque yo nunca había solicitado un pasaporte con anterioridad. Me dijeron que el documento lo sacaron en 1995 y yo ni enterada. La señorita me dijo que yo no iba a tener problema porque podría sacar uno nuevo y el anterior se iba a anular”, recordó.

Ante esa situación, envió una carta a la institución y, al revisar la fotografía del registro, comprobó que no correspondía a ella, sino a otra mujer. Pese a ello, optó por no continuar con el reclamo en ese momento.

Viaje a Huaral confirmó un matrimonio de casi 30 años

La información hallada en el Reniec la llevó a viajar a Huaral para solicitar una copia del acta matrimonial. Allí confirmó que figuraba como casada desde hace casi tres décadas con Carlos Ernesto Portella Pareja, un hombre al que asegura no haber conocido nunca. Además, señaló que el día del supuesto matrimonio se encontraba en Cusco participando en el bautizo de su hijo.

“Son los mismos datos, la Libreta Electoral de tres cuerpos de ese entonces con el que sacaron el pasaporte. Hay incluso especies valoradas de personas que están trabajando en la Municipalidad de Huaral”, afirmó. También revisó la información de los testigos consignados en el registro, identificados como Carmen Gamarra Velásquez —ya fallecida— y Judith Jessica Paz Gamarra.

El presunto esposo se habría casado en tres ocasiones

De acuerdo con información policial, Carlos Ernesto Portella Pareja no registra domicilio real ni actividad en redes sociales. Se sabe que contrajo matrimonio en tres oportunidades: en 1990, en 1996 con Deidad Benalcázar y nuevamente en 1997. Incluso, existiría una denuncia en el Reniec por un intento de inscripción de otra partida matrimonial en la Municipalidad de Jesús María en 2022.

Esta situación mantiene a Deidad sin poder renovar su DNI, ya que mientras no exista una orden judicial que anule el acta, continúa figurando como casada. “Me han dicho que tengo que esperar a que tenga una orden judicial. Cuantos años más tendré que esperar para que resuelvan mi caso. Esto me ha afectado moralmente y económicamente porque tengo que pagar abogados para que vean mi trámite”.